Un antenato del coccodrillo potrebbe aver camminato su due zampe

Attraverso milioni di anni di evoluzione i coccodrilli sembrano essere rimasti relativamente invariati.. o almeno era questo quello che pensavano i paleontologi. Un antico parente del coccodrillo potrebbe aver camminato su due zampe, secondo quanto riportato su un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports.

Mentre degli esperti stavano esaminando quasi un centinaio di stampe fossilizzate nella Formazione di Jinju, in Corea del Sud, le antiche orme hanno mostrato qualcosa di veramente strano: nel tallone di una stampa, i paleontologi hanno trovato forme di squame. "I dinosauri e i discendenti degli uccelli camminano in punta di piedi", afferma Kyung Soo Kim della Chinju National University of Education in Corea del Sud.

Gli esperti, però, non sono riusciti a trovare delle "stampe della mano" sul sito. Non si tratta di scarsa conservazione, sostiene il paleontologo Anthony Romilio dell'Università del Queensland, "poiché questi fossili sono spettacolari, hanno persino i dettagli fini delle punte dei piedi e delle squame sulle suole". Analizzando le orme, è stato scoperto che queste creature si muovevano su due zampe nello stesso modo di molti dinosauri.. ma non sono lasciate da dinosauri. Tuttavia, tra gli antichi coccodrilomorfi - un gruppo che comprende i moderni coccodrilli e i loro parenti estinti - potrebbe essere esistito un esemplare capace di camminare in questo modo.

In Corea, durante il Giurassico, vagava per queste terre il Batrachopus, una specie di coccodrillo che aveva un'andatura simile. Le nuove orme, però, sono più del doppio rispetto a qualsiasi traccia del Batrachopus, per questo gli esperti hanno assegnato la nuova scoperta ad una potenziale nuova specie: il Batrachopus grandis. La dimensione delle impronte, all'incirca dai 18 ai 24 centimetri, indica che questo antico rettile era lungo fino a tre metri, con gambe della stessa altezza di quelle di un uomo adulto.

Fatta eccezione per alcuni primi rapporti risalenti al Mesozoico, fino ad oggi non sono mai stati segnalati creature del Cretaceo simili a coccodrilli bipedi. Una reinterpretazione che sarà sicuramente approfondita ulteriormente per scoprire la verità.