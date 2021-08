Questo è l'antenato fossile di tutti i rettili odierni, ed è davvero minuscolo

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, dei ricercatori affermano di aver trovato una lucertola con caratteristiche che suggeriscono che abbia dato origine a tutte le lucertole viventi, ai serpenti e all'unico membro esistente (il tuatara) di un altro gruppo di rettili trovato solo in Nuova Zelanda.

Si chiama Taytalura alcoberi ed è considerato il rettile squamoso più primitivo scoperto fino ad oggi. Questo è il fossile di lepidosauro (gruppo di rettili, caratterizzati da un corpo ricoperto da squame sovrapposte) più completo mai trovato, secondo il team internazionale dietro la scoperta. É stato scoperto un cranio estremamente ben conservato di soli 2,5 centimetri.

"Il cranio del Taytalura quasi perfettamente conservato ci mostra i dettagli della nascita di un gruppo di animali di grande successo, tra cui più di 10.000 specie di serpenti, lucertole e tuatara", afferma il paleontologo e curatore del museo Ricardo N. Martínez, presso l'Università Nazionale di San Giovanni in Argentina.

La scoperta del fossile ha aiutato gli esperti a conoscere ancora di più i rettili nell'era mesozoica. Il fossile, scavato nel Parco Provinciale di Ischigualasto nel nord-ovest dell'Argentina, è 11 milioni di anni più giovane dei più antichi lepidosauri conosciuti in Europa, ma è uno degli esemplari meglio conservati del suo genere.

Grazie allo straordinario livello di conservazione, gli esperti sono riusciti ad effettuare una scansione ad alta risoluzione senza precedenti. "La straordinaria qualità di conservazione dei fossili in questo sito ha permesso di preservare qualcosa di così fragile e minuscolo come questo esemplare per 231 milioni di anni", continua Martínez.

Grazie all'analisi, i ricercatori sono riusciti a collocare il Taytalura alcoberi sull'albero evolutivo, situato tra le vere lucertole e il tuatara.