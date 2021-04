Quale antenna serve per il nuovo digitale terrestre DVB-T2?

In vista del passaggio al DVB-T2, sono sempre più gli utenti che sono costretti a cambiare televisore o decoder per poter accedere al nuovo digitale terrestre. La domanda che si fanno in molti però è se questa novità abbraccerà anche le antenne.

La risposta è, ovviamente, no. Potete tranquillamente sfruttare l'impianto attualmente in vostra dotazione per accedere anche al digitale terrestre di nuova generazione, dal momento che il cambiamento abbraccerà soprattutto decoder e TV.

Sul mercato sono disponibili vari tipi di antenne per il digitale terrestre, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nella FAQ dedicata evidenziando le varie tipologie di antenne a seconda delle proprie esigenze. In passato vi abbiamo anche spiegato come direzionare un'antenna per il digitale terrestre: questo aspetto è fondamentale per la ricezione di un buon segnale, altrimenti anche in caso di possesso di un decoder o TV compatibile con il DVB-T2, non sarete in grado di godere dell'alta qualità che è in grado di garantire il nuovo standard.

Se volete verificare se l'antenna TV funziona correttamente, vi rimandiamo alla nostra FAQ in cui spieghiamo come effettuare tutti i test del caso.

Ad ogni modo, potete dormire sonni tranquilli visto che il DVB-T2 potrebbe si richiedere la sostituzione del TV o decoder, ma non dell'impianto.