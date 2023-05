Le antenne dei cellulari potrebbero portare gli alieni sulla Terra, ecco come

Abbiamo inviato messaggi nello spazio, navi spaziali e cerchiamo in tutti i modi di trovare la vita intelligente ma nulla. Tuttavia, le antenne dei cellulari potrebbero portare gli alieni sulla Terra, secondo dei ricercatori, fungendo da veri e propri fari per mostrare la strada.

"La Terra è già straordinariamente luminosa nella parte radio dello spettro; se la tendenza continua, potremmo diventare prontamente rilevabili da qualsiasi civiltà avanzata con la giusta tecnologia", afferma Mike Garrett, direttore del Jodrell Bank Center for Astrophysics presso l'Università di Manchester.

In un nuovo studio, infatti, i ricercatori hanno simulato la perdita di segnali radio dalle torri dei telefoni cellulari per determinare quanto sarebbe difficile rilevare questi segnali da altri pianeti. Questi potrebbero raggiungere ipotetiche civiltà vicino a noi intorno a stelle vicine, inclusa la stella di Barnard, una nana rossa situata a 6 anni luce di distanza con un grande pianeta simile alla Terra in orbita.

"Ho sentito molti colleghi suggerire che la Terra fosse diventata sempre più silenziosa negli ultimi anni, ma questa è un'affermazione che ho sempre contestato", afferma Garrett. "Sebbene sia vero che oggi abbiamo meno potenti trasmettitori TV e radio, la proliferazione di sistemi di comunicazione mobile in tutto il mondo è radicata in profondità. Sebbene ciascun sistema rappresenti individualmente potenze radio relativamente basse, lo spettro integrato di miliardi di questi dispositivi è sostanziale."

In futuro la ricerca da parte dei ricercatori si concentrerà su telefoni cellulari individuali, radar militari, trasmissioni digitali e reti Wi-Fi.