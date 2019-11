Anteprima Black Friday Mediaworld: le offerte di oggi 27 Novembre

La marcia d'avvicinamento di Mediaworld al Black Friday 2019 continua anche oggi con l'Anteprima della catena di distribuzione. Quest'oggi la grande M propone a prezzi scontati diversi prodotti d'elettronica ed informatica, vediamo quali sono i più interessanti.

La smart TV Samsung 55RU7170 da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile al prezzo scontato di 379 Euro, rispetto ai 599 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il notebook HP Pavilion 15 da gaming, con processore AMD Ryzen 7-3750H e NVIDIA GeForce GTX 1650, che passa al prezzo di 799 euro dai precedenti 1099 Euro.

Nel volantino di oggi troviamo anche il Galaxy Note 10+ di Samsung, a 799 Euro, in calo rispetto ai 1129 Euro imposti dal produttore al momento del lancio.

Sempre dal fronte notebook, l'Acer Aspire 3 A315-34-P104 con processore Intel Pentium N5000, schermo da 15,6 pollici ed SSD da 256GB passa al prezzo di 299 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino.

Le offerte in questione saranno disponibili solo per la giornata di oggi, tramite la pagina ufficiale di Mediaworld. Ricordiamo che il volantino "Facciamo Neri i Prezzi", che darà ufficialmente il via al Black Friday 2019, partirà il 28 Novembre e terminerà il 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday dedicato ai prodotti d'elettronica ed informatica.