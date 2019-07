Anteprima Red Friday Mediaworld: i migliori sconti di oggi 3 Luglio

Nuovo giorno, nuove offerte di Mediaworld in avvicinamento al Red Friday, che prenderà ufficialmente il via nella giornata di domani 4 Luglio. Nel frattempo però la catena di distribuzione continua a proporre sconti in anteprima su alcuni prodotti. Ecco quelli di oggi.

A fare da padrone è Huawei P20 Lite, che nelle colorazioni Klein Blue, Black e Platinum Gold può essere acquistato al prezzo speciale di 169 Euro, rispetto ai 229 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche il Samsung Galaxy Tab A da 32 gigabyte a 199 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 279 Euro imposti dal produttore. Il tablet Samsung è disponibile in sconto nelle colorazioni Silver e Black.

Tra gli sconti è anche presente il televisore Panasonic TX-49FX633E, con pannello a LED da 49 pollici Ultra HD 4K, con tuner del digitale terrestre DVB-T2 HEVCe, che passa da 599 a 379 Euro.

Tra le offerte segnaliamo anche il robot iRobot Roomba 965 da 35W, che può essere controllato anche tramite l'applicazione iRobot Home e passa a 499 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.