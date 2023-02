La più antica Bibbia ebraica (quasi) completa del mondo va all'asta

Secondo Sotheby’s, una delle case d’aste più illustri al mondo, il Codex Sassoon ha tutti i requisiti per essere il documento storico più prezioso mai venduto all’asta. Esso è la Bibbia ebraica quasi completa più antica al mondo, avendo più di 1.000 anni.

Sotheby’s ha intenzione di vendere a maggio il cimelio per un prezzo di partenza che oscillerà tra i 30 e i 50 milioni di dollari. Gli storici affermano il tomo è stato realizzato da uno scrivano alla fine del IX secolo o all’inizio del X, con circa 400 fogli di pergamena. Successivamente, il testo viaggerà fino in Siria, soggiornando in una Sinagoga che sarà poi distrutta intorno al XIII o XIV secolo.

Secondo quanto riportato dall’inestimabile documento storico, colui che era stato designato come custode del tomo era Salama bin Abi al-Fakhr, un saggio che avrebbe dovuto monitorare le operazioni di ricostruzione del luogo di culto andato distrutto. Tuttavia, il codice è andato scomparso per i successivi 600 anni.

Il testo ricompare nel 1929, quando il collezionista britannico David Solomon Sassoon lo acquistò per £ 350. Il Codex Sassoon è rimasto fino al 1978 agli eredi dell’uomo, in quanto il British Rail Pension Fund lo acquistò per 320.000 per poi rivenderlo a $ 3,19 milioni nel 1989.

Oggi è di proprietà del collezionista svizzero Jacqui Safra. Sotheby's non ha rivelato perché Safra abbia scelto di venderlo ora.

[Sotheby's]