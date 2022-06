Nell'Antica Cina oggetti preziosi, come oro o giada, venivano distrutti e sotterrati

Una scultura in bronzo di un serpente con una testa umana, insieme a un gran numero di altri manufatti, inclusi reperti in bronzo, giada e oro, sono stati scoperti in una serie di fosse nel sito archeologico di Sanxingdui nel Sichuan, in Cina.

Le scoperte includono anche una scatola di bronzo con all'interno giada, maschere d'oro e un altare di bronzo, ha riferito l'agenzia di stampa Xinhua.

"Le sculture sono molto complesse e fantasiose, riflettono il mondo fatato immaginato dalle persone in quel momento, e dimostrano la diversità e la ricchezza della civiltà cinese", Zhao Hao, professore associato all'Università di Pechino e capo degli scavi in ​​una delle fosse di Sanxingdui, ha detto a Xinhua.

Due fosse sono state scavate negli anni '80 e altre sei sono state scavate dal 2020, ha riferito Xinhua. Gli archeologi hanno scoperto un totale di 13.000 reperti che si ritiene risalgano all'età del bronzo, tra 4.500 e 3.000 anni fa.

Per quanto riguarda le sculture e i manufatti scoperti di recente, "È fantastico trovarne di più", ha detto a WordsSideKick.com Chen Shen, curatore senior del Royal Ontario Museum (ROM) di Toronto. Shen ha notato che le prime due fosse scavate nel 1986 contenevano manufatti simili alle nuove scoperte.

Shen ha curato una mostra su Sanxingdui al ROM nel 2002, ha condotto ricerche sugli scavi e scritto sul sito. Ad oggi, non sono state trovate prove di sepolture umane o cremazioni, suggerendo che le fosse probabilmente non fossero funerarie, ha detto Shen. Tuttavia, la creazione delle fosse e l'aggiunta di manufatti potrebbero essere servite a uno scopo rituale, ha aggiunto Shen.

Questa maschera di bronzo è stata trovata nel sito negli anni '80. Di recente, molti altri reperti sono stati portati alla luce da una serie di pozzi.

Alcuni dei manufatti mostrano segni di bruciatura e lesione, Jay Xu, direttore e CEO dell'Asian Art Museum di San Francisco, ha detto a LiveScience in una e-mail. "La rottura intenzionale e la combustione di materiali di grande valore come giade e bronzi ci mostra che questa non è stata una distruzione casuale o sfrenata", ha detto Xu, che ha studiato e scritto ampiamente sul sito ma che non è stato coinvolto nelle recenti scoperte.

"Il bronzo era così prezioso, soprattutto perché poteva essere fuso e riutilizzato, che ci dice che la distruzione di queste immagini serviva a un importante scopo rituale", ha detto Xu. "Come con altre società umane, la rottura e il rogo dei rituali riguarda spesso un passaggio santificato o una comunione con un mondo al di là del nostro. Queste sepolture [di manufatti] quindi, erano forse un tentativo di spostare questa società attraverso le crisi con la guida o l'aiuto di un altro regno", disse Xu.

Rowan Flad, professore di archeologia presso il Dipartimento di Antropologia dell'Università di Harvard, ha anche convenuto che la distruzione rituale era importante per le persone che utilizzavano questo luogo. "Tendo a pensare che questi episodi intenzionali di distruzione ritualizzata, siano una periodica distruzione pubblica della ricchezza da parte di leader sociali, politici o spirituali all'interno della comunità Sanxingdui", ha detto Flad, che non è stato coinvolto nei recenti scavi, a WordsSideKick.com.

I ricercatori ne sapranno di più quando "saremo in grado di avere un senso completo degli oggetti all'interno dei nuovi pozzi, dei loro processi di smaltimento e delle relazioni tra le cose", ha detto Flad.