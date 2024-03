L'antica eruzione vulcanica vicino al Giappone ha creato un'esplosione mai vista

In una tranquilla isola vicino al Giappone, gli echi di un cataclisma antico sono stati rivelati grazie alla perseveranza di un team di ricercatori dell'Università di Kobe. Questi scienziati hanno svelato dettagli di una forza primordiale che supera l'immaginazione: l'eruzione della Caldera di Kikai, accaduta circa 7,300 anni fa.

Questa segna il record per la più vasta esplosione vulcanica dell'Olocene, un'epoca che testimonia la nostra storia recente. Una colonna di fuoco e ceneri che si erge con prepotenza, oscurando cieli estesi per migliaia di chilometri quadrati, un fenomeno talmente imponente che lascia indietro le città metropolitane moderne per dimensione e potenza.

Attraverso l'esame di campioni sedimentari prelevati dal fondale marino e tecniche avanzate di imaging sismico, gli studiosi hanno mappato la caldera e le sue viscere, disvelando il cammino delle rocce espulse con violenza inaudita. L'analisi svela una realtà inquietante: la distesa di materiale vulcanico eiettato copriva un'area di circa 4,500 chilometri quadrati.

Nel confronto con le eruzioni vissute dalla civiltà moderna, incluso il fragoroso risveglio del Krakatoa nel 1883, l'evento Kikai si staglia come un titano, la cui voce è stata soffocata dai millenni ma ora riecheggia nelle pagine della scienza, ricordandoci la potenza ineguagliata della natura.

Questo studio non solo getta luce su un capitolo oscuro della nostra Terra ma apre anche nuove frontiere nella comprensione delle dinamiche vulcaniche sottomarine. Conoscere il passato è essenziale per anticipare il futuro: nell'era in cui viviamo, prepararsi ad affrontare la furia di un supervulcano non è solo saggezza, ma necessità.

