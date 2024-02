Un'antica malattia dei pirati sembra star tornando in Nord America

Un tempo veleggiare per l'oceano era un compito molto difficile e rischioso. Si poteva morire durante il tragitto, venire venduti come schiavi da un vascello pirata, venire catturati dai corsari o affondare per colpa del mal tempo.

Una delle fini più terribili aspettava tuttavia coloro che non disponevano di molta frutta e verdura a bordo o che non potevano sbarcare in qualche isola, alla ricerca di rifornimenti. Questa condizione portava gli equipaggi ad ammalarsi di scorbuto, una patologia provocata dall'assenza di vitamine essenziali per l'organismo.

Le vitamine sono principalmente dei nutrienti che il nostro corpo non riesce a riprodurre, trasformando gli altri elementi presenti nel cibo, e la loro presenza è molto utile per rendere buona la nostra vista come a difenderci dai troppi raggi solari.

L'unica soluzione in questi casi era raggiungere velocemente il porto più vicino, riposarsi e assumere una quantità straordinaria di verdure e frutta freschi (non frutta secca o diseccata), ricche di vitamine e di altre sostanze.

I sintomi dello scorbuto erano evidenti. I soggetti afflitti perdevano i denti, provavano forti fitte articolari, avevano profonde ferite alla pelle, che non si rimarginavano, erano sensibili alla luce e tendevano ad avere i capelli bianchi. Nei casi peggiori, avevano delle emorragie interne, che li portavano ad avere della diarrea sanguinolenta e piena di muco.

Si ritiene che gran parte degli equipaggi più famosi della storia, da quelli appartenuti agli antichi egizi fino ai pirati dei caraibi, abbiano sofferto di questa patologia, finché la Royal Navy britannica non capì che bastava servire delle semplici arance o delle mele ai marinai per risolvere il problema a monte.

Per quanto oggi lo scorbuto non sia considerato più un problema per i paesi Occidentali, venendo relegato come una malattia del terzo mondo, in realtà un nuovo documentario - Vitamania, che parla di come la nostra società regola e commercializza le vitamine - chiarisce che non è così.

Eric Churchill, un medico che esercita a Springfield, in Massachusetts, e che è stato intervistato per la realizzazione del film, ha infatti spiegato che solo il suo team ha diagnosticato solo nella sua città tra i 20 ei 30 nuovi casi di scorbuto negli ultimi sei anni. Un numero sorprendentemente alto, per una comunità ricca come quella statunitense.

Le ragioni per cui lo scorbuto sta tornando "di moda" sono diverse, chiarisce il medico, che si è confrontato anche con alcuni esperti della National Institutes of Health statunitense. Parte della popolazione americana non ha i soldi per comprare vegetali e frutta fresca, mentre altri assumono troppe proteine animali. Altri ancora, invece, sono proprio disabituati a mangiare vegetali, credendo che la dieta umana sia basata esclusivamente sulla carne.

Conseguenza di queste scelte e delle ristrettezze economiche è quindi la ricomparsa dello scorbuto, che porta le persone ad essere costrette a mangiare una quantità spropositata di pillole vitaminiche, che hanno minori effetti rispetto all'assunzione corretta della frutta.

La soluzione a questo problema sarebbe quella di convincere le persone ad avere una dieta equilibrata (che garantirebbe anche una vita più lunga e sana), ma nel paese con più obesi del mondo questa missione è davvero difficile.