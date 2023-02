In un'antica nave norrena sono state trovate spezie da tutto il mondo

Anche al giorno d'oggi è possibile trovare nei relitti delle navi dei beni inestimabili o degli oggetti inusuali. È questo il caso di una coppia di archeologi dell'Università Lund, in Svezia, che ha scoperto un vero e proprio tesoro di spezie, conservato su una nave affondata nel quindicesimo secolo.

Il vascello, chiamato Gribshunden, era appartenuto al re Giovanni di Danimarca (Hans, in danese), in un momento fondamentale della storia scandinava.

Nel 1495 la nave si trovava attraccata lungo la costa della Svezia, in preparazione di un incontro con il monarca svedese Sten Sture il Vecchio. Il piano di Hans era quello di stringere un accordo che gli avrebbe permesso di ottenere il controllo della Svezia - così come aveva fatto in precedenza con la Norvegia - in modo tale da creare un regno scandinavo unito, governato da un solo re.

Sfortunatamente per Hans e il suo equipaggio, tuttavia, la nave colma di guerrieri e ricchezze di ogni genere prese fuoco e affondò. La perdita costrinse il re a cambiare i piani: attaccò la Svezia direttamente e da lì a poco riuscì a conquistarla, senza negoziazioni. Cionondimeno, il naufragio della nave rappresenta una grande opportunità per gli storici moderni.

Il suo relitto fu trovato e studiato per la prima volta negli anni '60, ma in maniera superficiale. Il nuovo studio, cominciato nel 2019, ha riportato alla luce alcuni artefatti che erano stati tralasciati, tra cui più di 3000 specie di piante, preservate quasi perfettamente.

I ricercatori hanno trovato diverse spezie, come noce moscata, pepe nero, chiodi di garofano, senape e aneto; inoltre sono stati trovati campioni di piante come lo zafferano e lo zenzero. Alcune di queste spezie sarebbero dovute arrivare da paesi lontani come l'Indonesia, il che mostra quanto fosse avanzata la rete commerciale del re di Danimarca, nonché l'estensione della sua ricchezza.

Secondo i ricercatori, l'eccellente preservazione delle piante è stata causata dalle particolari condizioni del luogo di ritrovamento, ovvero una parte del Mar Baltico notevolmente fredda e con bassa salinità.

Rimanendo in tema di naufragi, sapevate qual è il relitto inglese più antico mai trovato?