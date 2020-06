Questa è la più antica opera d'arte conosciuta in Cina: ha 13.000 anni

Una piccola scultura di un uccellino, trovata sepolta nella terra, è stata dichiarata la più antica opera d'arte mai trovata in Cina, con ben 13.000 anni. La scoperta porta indietro le origini delle sculture di animali nell'Asia orientale di oltre 8.500 anni, quando gli umani iniziarono a stabilirsi e a coltivare.

Si tratta dell'unico oggetto tridimensionale paleolitico scolpito in osso bruciato e raffigurante un uccello in piedi su un piedistallo. Questi animale, e in particolare gli "uccelli appollaiati", sono un tema comune nell'arte cinese antica. Il sofisticato processo di scultura, ancora oggi visibile nella figurina, implica una lunga tradizione artistica che si estende al paleolitico, fino a circa 30.000 anni fa, sostengono gli autori dello studio.

La scoperta risale al 2005, durante i primi scavi a Lingjing, dove c'era uno stato di terreno rimosso a causa di uno scavo precedente. L'orientamento della struttura della figurina suggerisce che sia stata scolpita dall'osso di un mammifero e il suo gradiente di colore indica una sorta di processo di riscaldamento controllato per modellarlo.

La raffigurazione sembra appartenere all'ordine Passeriformes, che comprende la metà di tutte le specie di uccelli conosciute oggi. Non sappiamo ancora quando gli umani iniziarono a a fare arte rappresentativa. I primi ornamenti simbolici, pigmenti e incisioni risalgono ad almeno 100.000 anni fa e, sebbene si pensi che la scultura sia una delle prime forme d'arte, non sono stati trovati molti esempi.

Si tratta di una grande scoperta, poiché la statuina più antica nell'arte neolitica cinese risale al 5.000 a.C. circa.