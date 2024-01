L'antica origine indoeuropea di alcune parole vi potrebbe stupire

Per quanto possa sembrare strano, diverse parole della lingua italiana usate in modi e contesti diversi hanno un'origine comune. Tra questi termini abbiamo per esempio la parola scienza, ma anche il termine scissione, coscienza, scisma, schizofrenia, sciabola...

Tutte queste parole contengono la stessa radice proto-indoeuropea *skey, che in origine aveva il significato di "dividere" o di "divisione". Questa radice è presente in tutte le lingue indoeuropee e diversi millenni fa era usata per indicare ciò che non si conosceva in contrapposizione a ciò che era noto, seppur fosse anche ampiamente impiegata per ordinare di separare le greggi.

Non a caso tutte le parole che la contengono ancora oggi hanno in sé un'accezione che riporta indirettamente al senso originale di "separare qualcosa". Se ci si riflette, la scienza è quella porzione della conoscenza che ci permette di separare quello che possiamo spiegare da ciò che è ancora difficile da dimostrare attraverso l'uso della ragione, mentre uno scisma e una scissione sono degli eventi traumatici in cui due gruppi si separano violentemente tra di loro.

Le parole più antiche che si sono invece conservate all'interno delle lingue indoeuropee sono quelle che si rifanno ai bisogni primari (sapete che le parole più antiche sono più viscerali e ancestrali?), come la necessità di trovare del cibo o la riproduzione. Talvolta la presenza di queste antiche radici fonetiche nelle lingue moderne è abbastanza sorprendente, come dimostrano alcune parole inglesi.

In inglese la parola Shit, per esempio, significa "feci" e nessuno penserebbe che contiene l'evoluzione della radice fonetica skey, tramutatasi in Inghilterra e in Germania nel suono sh durante il medioevo.

Questa parola era molto utilizzata in passato, al posto della parola excrementum di origine latina, finché durante la prima metà del Seicento le monarchie di Elisabetta I e di Giacomo I la misero al bando, rendendola di fatto una parola volgare.

Le ragioni per cui successe sono molto particolari. Fino al Seicento, la parola shit era stata utilizzata tranquillamente, avendo un significato neutrale e indicando letteralmente "qualcosa che si separa dal nostro corpo", come le feci e il vomito. Era una parola comune, che non disturbava l'ascolto delle persone.

Quando però a seguito della riforma religiosa di Enrico VIII - che introdusse la religione anglicana - cattolici e protestanti cominciarono a scontrarsi verbalmente e fisicamente in tutta l'Inghilterra, per difendere i loro diritti, la parola shit assunse significati dispregiativi e scomparve dalla lingua stampata.

La parola shit non a caso è assente in tutte le commedie di Shakespeare e dalle opere redatte in lingua comune dai medici di corte dal Seicento in poi. Un fatto molto strano, considerando che fino a poco tempo prima veniva utilizzata per descrivere i sintomi della stitichezza.

Probabilmente accadde che durante i tafferugli (anche in presenza del Re) parte della popolazione cominciò a utilizzare questa parola per insultare i nemici politici, accusandoli di aver tradito il resto della comunità. In breve tempo la parola shit divenne quindi una forma d'insulto e ancora oggi le popolazioni inglesi usano questo termine per indicare stupore o insultare qualcuno.

Questa non è stata l'unica volta in cui una parola abituale è divenuta un'offesa. La storia è piena di esempi di questo tipo. Fa solo molto ridere il fatto che in inglese la parola shit sia collegata alla parola scienza e che entrambe possono raccontare "un evento traumatico", capace di produrre una chiara divisione all'interno della società.