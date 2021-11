Un'antica pigna intrappolata nell'ambra ci mostra un caso unico al mondo

L'ambra fossile ha permesso agli scienziati di studiare alcune caratteristiche esistite sul nostro pianeta milioni di anni fa: da millepiedi sconosciuti di 99 milioni di anni fa, ad incredibili insetti mai visti prima. Adesso, all'interno di un deposito di ambra risalente a 40 milioni di anni fa, sono stati portati alla luce i semi di una pigna.

Quello che hanno scoperto i ricercatori della Oregon State University è senza precedenti: ovvero una "germinazione precoce", dove i semi germogliano prima di aver lasciato il frutto. Le pigne, infatti, cadono a terra e poi si aprono quando il clima diventa caldo e secco, rilasciando i loro semi nel terreno, dove poi germogliano.

In poche parole lo sviluppo del seme della pigna è avvenuto all'interno del corpo del genitore; qualcosa di molto raro tra le gimnosperme come le conifere - dove il fenomeno è stato osservato in meno dello 0,1% delle specie. Questo stesso scenario è stato osservato solo una volta nel 1965, all'interno di una pigna di un pino himalayano (Pinus wallichiana).

La pigna del nuovo studio - pubblicato sulla rivista Historical Biology - risale tra il tardo Eocene o l'inizio del Cenozoico, tra 30 e 60 milioni di anni fa. Il reperto fossile è in condizioni notevoli e sulla punta di ogni germoglio embrionale i ricercatori possono ancora vedere grumi di minuscoli aghi di pino. Gli esperti credono che questa specie sia imparentata con una specie estinta chiamata Pinus cembrifolia.

Quella trovata è l'unica testimonianza fossile di germinazione precoce tra le piante. Tuttavia, non è ancora chiaro se gli embrioni siano nati all'interno della pigna o siano germinati prima o dopo essere finiti nell'ambra - perfino la testa di un dinosauro è stata conservata perfettamente nell'ambra.