L'Antica Roma venne costruita a 'sentimento' senza una pianificazione specifica

Roma emerge come un colosso costruito più dall'impeto dei suoi abitanti che da un disegno urbanistico preconcepito. Secondo Tacito, eminente storico dell'epoca, il fulcro della potenza romana risiedeva nel maestoso tempio di Giove Ottimo Massimo, sul colle Capitolino, simbolo della futura grandezza della città.

Nonostante le devastazioni causate da incendi e invasioni barbariche, questo luogo sacro, cuore spirituale e politico di Roma, venne sempre ricostruito, testimonianza dell'ambizione romana. La fondazione di Roma, avvolta nelle nebbie del mito, si colloca in una posizione strategica lungo il Tevere, punto cruciale per il commercio e la difesa, prescelto per le sue evidenti qualità logistiche piuttosto che per un piano urbanistico.

Le iniziative individuali, piuttosto che un disegno coordinato, guidarono la crescita della città: dai templi eretti in onore di divinità venerate, ai fori e ai mercati sorti grazie al mecenatismo di cittadini influenti. Questa spontaneità costruttiva rifletteva la forza e la debolezza di Roma: una città vibrante e caotica, capace di rinascere dalle proprie ceneri, come dopo l'incendio sotto Nerone, quando si tentò di imporre un'urbanistica più razionale, senza però riuscire a soffocare lo spirito originario della Repubblica.

Sebbene l'impero romano abbia esportato il concetto di città pianificate su griglia, Roma stessa rimase estranea a questa logica, plasmata dalle sue colline e dall'iniziativa individuale. Solo con il Rinascimento e la modernità la città iniziò a riconquistare la sua grandezza antica, pur mantenendo il suo carattere unico e disordinato.

Oggi, i resti del tempio del Triade, simbolo della visione e dell'aspirazione romana, giacciono sotto le strutture rinascimentali del Campidoglio, ricordandoci che, seppur senza un piano urbano definito, Roma ha impresso nella storia un modello di città eterno e influente. A proposito, ecco a quanto ammontava la sua popolazione.