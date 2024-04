Questa antica scultura sudafricana potrebbe essere la più antica mai realizzata dall'uomo

Il Sudafrica è stata una delle culle più importanti della nostra specie e presenta diverse reliquie che raccontano i primi passi della nostra arte e cultura.

A dimostrarlo è una nuova scoperta archeologica, che è stata presentata all'interno della rivista Rock Art Research. Essa comprende un'antica scultura, realizzata su di una roccia sabbiosa, risalente all'antico Pleistocene ed in particolare a circa 130.000 anni fa.

La scultura è stata trovata a circa 330 km a est della Città del Capo, in una delle aree più esplorate dai paleontologi alla ricerca di antichi fossili umani: la Still Bay. Se la sua datazione fosse confermata, diverrebbe la più antica testimonianza artistica della nostra specie e la più antica scultura realizzata dall'uomo, che raffigura un animale.

Secondo infatti le ricostruzioni effettuate dal team di paleo artisti e archeologi che hanno collaborato alla ricerca, la figura impressa sulla roccia sarebbe una pastinaca blu, il cui nome scientifico è Dasyatis chrysonata. Un pesce simile alle mante, che vive ancora oggi al largo del Capo di Buona Speranza.

Per quanto l'immagine sia perfettamente visibile sulla superficie della scultura, alcuni scienziati tuttavia presentano ancora dei dubbi sulla sua origine e nel tentativo di confutare qualsiasi ipotesi di contraffazione, stanno effettuando ulteriori studi che ne confermino l'antichità.

Per capire la straordinarietà di questo ritrovamento, gli scienziati sottolineano come le principali rappresentazioni preistoriche della fauna conosciute dall'uomo sono molto più recenti, risalendo ad alcune decine di migliaia di anni fa. Sia che si trovino in Europa che in altre parti del mondo, come l'Australia, queste rappresentazioni artistiche inoltre risultano molto più complesse rispetto il ritrovamento effettuato a Still Bay.

Nel caso in cui l'origine pleistocenica di questo reperto dovesse essere confermata, si aprirebbe un nuovo capitolo delle ricerche antropologiche, anticipando di diverse migliaia di anni la nascita dell'arte nella nostra specie.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su