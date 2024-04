Un'antica sepoltura di lince che presente anche 4 cani rende perplessi gli archeologi

Quando si parla di ritrovamenti di animali domestici all'interno di una tomba, gli archeologi quasi sempre drizzano le orecchie, visto che lo studio di questi animali risulta molto importante per capire l'evoluzione degli stili di vita e dei complessi rapporti sociali e uomo-natura.

Il recente ritrovamento di una lince all'interno di una tomba in Ungheria, che presenta al contempo i resti di quattro cani diversi, ha tuttavia perplesso gli esperti, visto che questi felini sono molto rari in natura ed è difficile che si trovano all'interno degli scavi archeologici.

Questa tomba risale a circa 1.500 anni fa, ovvero al periodo alto medioevale immediatamente successivo alla caduta dell'Impero romano (che avvenne con la deposizione di Romolo Augustolo), ed è divenuto l'oggetto di studio di un articolo che è stato pubblicato all'interno della rivista International Journal of Osteoarchaeology.

La fossa è stata trovata nel sito di Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő nell'Ungheria centro-occidentale ed è profonda circa 1,4 metri. Conteneva lo scheletro completo della lince, più i resti dei quattro cani che avevano una dimensione equiparabile a quello di un pastore tedesco. Gli archeologi hanno sviluppato alcune teorie, per spiegare questo ritrovamento. È infatti possibile che gli antichi abitanti dell'Ungheria adorassero la lince o che a seguito di un incidente di caccia dei cani fossero stati sepolti insieme alla fiera che li aveva uccisi.

Risulta invece improbabile la teoria relativa a un tentativo di domesticazione della lince. Questo animale infatti non presenta le caratteristiche tipiche di un animale selvatico che possa essere addomesticato, né per la caccia né per la consumazione.

Inoltre questo processo è molto lungo e faticoso, considerando che i primi animali ad essere stati addomesticati, i lupi, hanno avuto bisogno di migliaia di anni per divenire i cani che conosciamo oggi.

