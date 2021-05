Questa antica tecnica di memoria è perfino migliore del 'Palazzo della memoria'

Pensate che le tecniche antiche siano datate? Non secondo quanto emerge da uno studio. Nell'antica Grecia e Roma, le persone costruivano mappe mentali con una tecnica nota come "Palazzo della memoria"; una tecnica utilizzata ancora oggi e molto in voga. Tuttavia, ancora prima, si utilizzava una tecnica addirittura più funzionale, secondo uno studio.

I primi nativi australiani potrebbe aver utilizzato una tecnica migliore per memorizzare grandi quantità di informazione. Gli aborigeni australiani fanno parte della più antica cultura vivente sulla Terra e per oltre 60.000 anni le loro storie e conoscenze sono state tramandate di generazione in generazione attraverso canti e storie.

Queste storie si intrecciano in opere d'arte, canzoni o danze e sono intimamente legate al paesaggio, consentendo agli esponenti di questo gruppo di ricordare informazioni cruciali riguardanti stagioni, fonti di cibo, navigazione, costruzione di strumenti e leggi mentre camminano vicino a determinate piante, animali o rocce.

Funziona anche oggi questo metodo? Un gruppo di 76 studenti universitari di medicina dell'Australia è stato arruolati e suddiviso in tre team, ognuno dei quali avrebbe dovuto memorizzare un elenco identico di 20 nomi di farfalle. Solo uno dei gruppi ha trascorso 30 minuti imparando una tecnica di memoria basata sulla narrativa da un esperto educatore aborigeno australiano.

Il gruppo capitanato dall'esperto aborigeno ha camminato in un giardino e ha costruito una storia che collegava il nome di ciascuna farfalla a una caratteristica visibile, come una roccia, una pianta o una lastra di cemento. Il secondo gruppo, invece, ha utilizzato la tecnica del Palazzo della memoria (utilizzata anche da Sherlock Holmes); mentre gli studenti del terzo gruppo hanno cercato di ricordare i nomi delle farfalle senza alcuna tecnica.

Alla fine, il gruppo che ha appreso la tecnica aborigena australiana ha commesso molti meno errori rispetto a quelli che hanno utilizzato il metodo del palazzo della memoria; gli studenti avevano quasi il triplo di probabilità di ricordare l'intero elenco nel loro secondo test. I risultati suggeriscono che una tecnica di memoria basata sulla narrazione è utile per lo studio delle scienze biomediche, specialmente quando l'ordine dei fatti è importante... ovviamente occorre sempre esercitarsi!

Gli autori suggeriscono che il metodo aborigeno australiano "richiede una pratica sostenuta e un'esposizione ripetuta" al paesaggio per trattenere le informazioni per più di un giorno, "ma sembra più adatto all'insegnamento in un unico periodo di istruzione relativamente breve".