Questa antica tribù faceva uso di potenti fiori allucinogeni

La Datura wrightii è un delicato fiore bianco che il popolo Chumash utilizzava come un potente allucinogeno, non solo per scopi cerimoniali ma anche per medicinali e mistici. La tribù di nativi americani, infatti, ha rappresentato il fiore sopra il tetto di una grotta in cui ingerivano la pianta.

Così come viene riportato in Proceedings of the National Academy of Sciences, la scoperta segna la prima chiara prova di ingestione di allucinogeni in un sito di arte rupestre. In luogo è Pinwheel Cave, in California. Queste pitture rupestri sono state scoperte nel 1999 in una riserva naturale a circa 145 chilometri a nord-est di Santa Barbara.

La datura, nota anche come tromba d'angelo, si apre al tramonto e all'alba quando gli insetti la impollinano, ma durante il giorno si attorciglia come una girandola. Non è una novità: i ricercatori sapevano già che il popolo Chumash usava il fiore per gli effetti allucinogeni. Veniva utilizzato, infatti, per "contrastare eventi soprannaturali negativi, per scongiurare i fantasmi, per vedere il futuro o trovare oggetti perduti e per una varietà di altri disturbi diversi".

Inoltre, nelle fessure della grotta (utilizzata dal 1600 alla fine del 1800.), gli esperti hanno trovato alcuni residui masticati che contenevano, tra le altre cose, yucca, agave o tabacco. Ovviamente, al loro interno sono stati trovati anche dei composti allucinogeni della Datura - atropina e scopolamina Tribù indigene di tutto il mondo sono note per aver fatto uso di sostanze allucinogene, come quelle in Siberia, Nord America e Sud America.