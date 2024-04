Antiche donne vichinghe si fasciavano la testa per ragioni a noi ignote

L'immaginario vichingo è stato molto importante durante lo scorso decennio. Grazie ad esso sono stati prodotti libri, serie tv, film e videogiochi, permettendo a questa antica cultura di essere riscoperta dalla massa.

Non tutti i vichinghi che si diffusero in Europa rientrano però nelle iconografie classiche tramandate dal loro popolo. Non tutti i guerrieri vichinghi avevano infatti i capelli biondi e gli occhi azzurri e non tutti seguivano gli stessi riti pagani, diffusisi in Scandinavia e in Inghilterra, attorno all'800 d.C.

A dimostrarlo è il ritrovamento di tre particolari crani in un sito vichingo nell'isola baltica di Gotland. Questi crani appaiono allungati, quasi alieni, e hanno ricordato a molti i crani risalenti alla dinastia egizia della stirpe di Akhenaton.

Ovviamente questi teschi sono molto più recenti, risalendo a poco più di un migliaio di anni fa, ma hanno permesso agli archeologi di stabilire come le culture vichinghe fossero variabili e potessero presentare delle differenze, di regione in regione.

Nessun altro sito vichingo presenta infatti dei crani così pesantemente deformati e le uniche cose che sappiamo dei suoi possessori è che probabilmente erano delle ragazze, indotte fin dalla tenera età a fasciarsi la testa.

Questa pratica giunse in Europa all'epoca dell'invasione barbariche degli Unni, i nomadi guidati dal condottiero Attila (di cui non conosciamo la posizione della tomba), ma furono pochi i popoli europei che mantennero questa tradizione, durante l'Alto Medioevo.

Non si conoscono quindi le ragioni che hanno spinto questi vichinghi a fasciare la testa di alcune loro ragazze, poi sepolte in età diverse. Una teoria vuole che queste donne appartenessero a una famiglia particolare, che seguiva una religione differente o che proveniva dall'estremo oriente russo, dove questa tradizione era stata mantenuta in vita. Poi, durante una migrazione, questa famiglia venne assorbita dalla società vichinga, che ne ospitò gli eredi.

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.