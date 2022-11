Antiche e misteriose sfere di pietra trovate in Grecia hanno una spiegazione particolare

Quando si pensa all'età del bronzo irrimediabilmente i nostri pensieri immaginano un'epoca dove gli esseri umani erano rozzi, vestivano di stracci e non avevano alcuna struttura sociale... nulla di più sbagliato! La scoperta di questi ricercatori, infatti, potrebbe farvi cambiare idea su certe loro abitudini e usanze.

Sull'isola greca di Thera (nota anche come Santorini), i ricercatori hanno trovato più di 750 misteriose palline di pietra. "L'uso esatto di tali artefatti rimane un mistero", scrivono gli autori, ma "possibili interpretazioni suggeriscono che siano una forma di sistema di conteggio o contatori per giochi da tavolo."

Queste pietre sono state trovate su molte delle 6.000 isole sparse nel Mar Egeo, ma è ad Akrotiri che è stata trovata la più grande collezione. Negli anni '70 gli esperti pensavano che fossero dei proiettili per armi, come fionde, o per alcuni sport del periodo. Nel 21esimo secolo questo punto di vista iniziò a essere messo in dubbio, soprattutto perché vennero trovati numerosi kernos - lastre di pietra dove venivano usate le sfere - in molti insediamenti.

Dopo un'attenta analisi, un team di archeologi ha scoperto che le pietre si dividevano in due grandi gruppi: un ammasso con molte pietre piccole, e un altro gruppo con delle sfere più grandi. "Il fatto che le sfere si adattino a due ammassi principali... supporta l'ipotesi che siano state utilizzate come segnalini per un gioco da tavolo", ha affermato Christianne Fernée, ricercatrice post-dottorato in Biological Anthropology and Data Science presso l'Università di Bristol e autrice principale del nuovo articolo.

Se così fosse, molto probabilmente i reperti non sono nient'altro che pezzi di scacchi antichi o dama. Se questo è un antico gioco da tavolo, allora è uno dei più antichi mai registrati. "Questa [scoperta] offre una nuova visione dell'interazione sociale nell'Egeo dell'età del bronzo", afferma infine l'archeologo dell'Università di Bristol e coautore, Konstantinos Trimmis.

Referti simili sono stati trovati in tutto il mondo, ad esempio a cosa servivano queste sfere in una tomba?