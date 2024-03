Le antiche mummie egizie portano i segni d'infestazioni e malattie terribili

Per generazioni gli antichi egizi hanno sepolto i loro morti all'interno di tombe meravigliose e imponenti, avvolgendoli in morbide tele di lino che permettevano di conservare i resti dei caduti. Solo recentemente tuttavia gli archeologi hanno cominciato a studiare quello che si celava nelle mummie.

In un primo momento, i ricercatori hanno cominciato a rimuovere le bende dalle mummie più famose - Ramsete II, Tutankhamon, Amenofi I - con il desiderio di scoprire i volti dei protagonisti della storia. Successivamente però hanno cominciato a studiare anche lo stato di "salute" dei loro corpi, per capire cosa li avesse portati alla morte, a che età e soprattutto per capire i loro stili di vita.

Successivamente, quando hanno cominciato ad ampliare questa fase di studio anche a mummie meno note, appartenenti talvolta a persone comuni e non solo a eminenti rappresentanti delle famiglie nobiliari, gli archeologi hanno cominciato ad approfondire meglio qual era la dieta delle varie comunità e quali mali affliggevano le classi meno ambienti degli egizi, soggetti al duro lavoro nei campi o a servizio dei più potenti.

È stato proprio grazie a questo processo se recentemente un team di studiosi ha potuto accumulare un gran numero di dati, rivelatisi utili per comprendere quali parassiti affliggevano gli antichi egizi durante il loro regno.

Secondo questi dati, poi pubblicati in un articolo su Advances in Parasitology, circa i due terzi delle mummie che sono sopravvissute fino a noi portano i segni di varie parassitosi, mentre il 22% delle mummie soffriva di malaria. Ancora più sconcertante è il dato che ha permesso agli scienziati di conoscere il grado d'infestazioni delle pulci, oltre il 40%, che ha indicato come la maggioranza della popolazione soffrisse di fastidiose malattie alla pelle provocati da parassiti ematofagi.

Persino la mummia di Tutankhamon non è sfuggita a questa sorte. La sua mummia infatti presenta i segni di molteplici parassiti, di cui il più importante è il plasmodio della malaria, che in vita si nasconde molto bene all'interno del nostro corpo. Ovviamente il "faraone bambino", come solevano definire alcuni Tutankhamon, non morì per colpa di questa malattia, visto che le ipotesi più convincenti sono che sia morto a seguito di una caduta di cavallo o per colpa di una congiura.

Come hanno fatto tuttavia gli scienziati a stabilire che le mummie soffrissero di questi problemi? Semplice: sui loro resti gli scienziati hanno trovato le tracce dei parassiti o i segni apportati dalle varie malattie. Per esempio, nel caso della malaria e delle parassitosi intestinali, gli archeologi hanno trovato molti cadaveri con le ossa spugnose, conseguenza di una carenza di molti elementi nutrizionali, mentre i "forellini" provocati dai vermi della trichinosi sono stati osservati all'interno dei fasci muscolari del petto di alcuni mummie.

Alcuni cadaveri sono stati persino imbalsamati senza procedere ad una imbalsamazione ottimale, una scelta che ha involontariamente conservato i parassiti stessi, all'interno delle bende, tra cui una mummia del museo di Manchester che presenta dopo circa 3500 anni dalla morte dei vermi attaccati al cervello.

Le ragioni per cui le mummie e gli antichi egiziani fossero soggetti a tali livelli di parassitosi sono diversi. In primo luogo abitare vicino un fiume come il Nilo ti esponeva maggiormente all'attacco da parte dei parassiti. Inoltre l'Egitto è uno dei principali rifugi delle zanzare che diffondono la malaria e a complicare ancora di più la situazione c'era la cattiva abitudine di mangiare carne poco cotta, in cui potevano essersi incistati dei vermi trematodi. Uno scenario terribile, con cui gli egiziani hanno convissuto fino all'invenzione della medicina moderna.