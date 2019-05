Antiche raffigurazioni mostrano che 13.000 anni fa la Terra venne colpita da una cometa

Dei ricercatori sono riusciti a tradurre dei simboli antichi in un tempio in Turchia, scoprendo che quella raffigurata è una storia antica di oltre 13.000 anni fa, in cui un frammento di una cometa si è schiantato sulla Terra. Nello stesso periodo in cui è iniziata una mini era glaciale che ha cambiato per sempre la civiltà.

Questa era glaciale è conosciuta come Younger Dryas, che durò circa 1000 anni, ed è considerato un periodo cruciale per l'umanità, perché intorno a quel periodo sorsero le prime civiltà neolitiche e quindi anche l'agricoltura.

Ma sebbene l'evento sia stato studiato a fondo, non è chiaro esattamente quale sia stata la causa della glaciazione. Lo schianto di una cometa è una delle ipotesi principali, ma gli scienziati non sono stati in grado di trovare delle prove tangibili di questo evento.



Ma Martin Sweatman e il suo team, usando i modelli delle stelle presenti sulla Vulture Stone e simulando l'evento al computer, hanno scoperto che, molto probabilmente, l'era glaciale è stata causata dallo scontro di frammento di una cometa con la Terra.

La traduzione dei simboli suggerisce anche che il Gobekli Tepe non era solo un tempio, come a lungo ipotizzato, ma anche un antico osservatorio. "Uno dei suoi pilastri sembra essere stato un memoriale di questo evento devastante" ha affermato Sweatman.

Si pensa che il Gobekli Tepe sia stato costruito intorno al 9000 a.C (circa 6.000 anni prima di Stonehenge) ma i simboli sul pilastro datano l'evento a circa 2000 anni prima. I simboli avevano a lungo sconcertato gli scienziati, ma Sweatman e il suo team di ingegneri scoprirono che corrispondevano effettivamente a costellazioni astronomiche.

"Molte pitture rupestri paleolitiche e artefatti con simboli animali simili e altri simboli ripetuti suggeriscono che l'astronomia potrebbe essere davvero molto antica", ha detto durante un'intervista al Telegraph.