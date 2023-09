Antiche spade romane ritrovate in una grotta: erano ancora affilate

Alcuni ricercatori israeliani hanno fatto un’incredibile scoperta durante un’ispezione in una grotta del Mar Morto. Nascoste in una cavità nella roccia, giacevano diverse armi romane, probabilmente usate in battaglia quasi duemila anni fa.

Si tratta di quattro spade e un pilum, un pesante giavellotto romano. Come si vede nel video del ritrovamento, le spade sono ancora dotate delle loro else e dei loro foderi originali. Secondo gli scienziati questa è una vera fortuna: solitamente le parti in cuoio e legno delle armi antiche sono le prime a deteriorarsi.

Anche le lame sono incredibilmente ben conservate, tanto che secondo le autorità israeliane sono "affilate come se fossero state nascoste solo oggi".

Secondo gli archeologi, queste armi erano comunemente utilizzate dai soldati romani di stanza in Giudea. Probabilmente, furono rubate da un gruppo di ribelli israeliani prima di essere nascoste all’interno della grotta.

Secondo Eithan Klein, uno dei direttori del Judean Desert Survey Project, è possibile che le armi siano state nascoste all'epoca della rivolta di Bar Kokhba, avvenuta tra il 132-135 a.C. ma si tratta ancora di un’ipotesi. "Stiamo parlando di un ritrovamento estremamente raro", ha dichiarato Klein, "un reperto come questo non è mai stato trovato in Israele".