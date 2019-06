I nostri antichi antenati hanno costruito queste isole artificiali ben 5.500 anni fa

Nell'antica Scozia i nostri antenati sembrano aver creato delle isole artificiali chiamate crannóg, posizionate in fiumi, laghi e insenature marine. Il motivo della loro costruzione non è stato ancora capito.

Inizialmente si credeva che fossero strutture costruite per la prima volta intorno all'800 a.C. Ma negli ultimi anni si è scoperto che queste costruzioni potrebbero essere molto più vecchie di migliaia di anni, e un nuovo studio sembra confermarlo.

Usando la datazione al radiocarbonio, i ricercatori hanno scoperto antichi crannóg risalenti al 3640-3360 a.C, ciò vuol dire che i nostri antichi antenati iniziarono a costruire queste gigantesche isole artificiali già 5.500 anni fa.

"Questi crannóg rappresentano uno sforzo monumentale fatto migliaia di anni fa per costruire delle mini-isole, accumulando molte tonnellate di rocce sul letto del lago" ha detto l'archeologo Fraser Sturt dell'Università di Southampton.

Le prove che queste costruzioni fossero molto più antiche di quello che si pensasse sono arrivate nel 2012, quando un sub trovò degli antichi vasi neolitici. In totale sono stati scoperti oltre 200 vasi, da cinque diversi crannóg.

"Le indagini e gli scavi di questi siti hanno dimostrato, per la prima volta, che queste strutture erano una caratteristica diffusa del Neolitico e che potevano essere luoghi speciali, come dimostra la deposizione dei vasi nell'acqua circostante" hanno riportato i ricercatori in un documento.

I vasi inoltre, sembrano essere stati posizionati intenzionalmente in quel modo, e questo ci indica che queste isole potrebbero essere stati luoghi di culto.

Non sappiamo con certezza lo scopo di queste strutture, progettate con pietre che pesavano anche 250 chilogrammi ognuna, ma è incredibile pensare che gli uomini del Neolitico abbiano costruito tutto questo solo con pietre e legni.

Già 13.000 anni fa gli uomini creavano antichi osservatori, dove osservavano perfino le stelle.