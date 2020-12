Antichi dipinti rupestri, con animali ormai estinti, scoperti nei meandri dell'Amazzonia

Uno dei più grandi esempi al mondo di arte rupestre è stata rinvenuta in una parte remota della foresta pluviale amazzonica. L'incredibile scoperta si estende su quasi 13 chilometri di roccia e presenta alcuni dei più antichi dipinti conosciuti di esseri umani che interagiscono con i mastodonti, un parente preistorico degli elefanti.

La scoperta - avvenuta nel 2017/2018 - è stata tenuta nascosta poiché è stata girata per una nuova serie televisiva sulle civiltà perdute dell'Amazzonia. Ci sono centinaia, se non migliaia, di dipinti in questa zona, che risalgono tutti tra i 12.600 e gli 11.800 anni fa. Il più grande è stato trovato a Cerro Azul, sul confine settentrionale dell'Amazzonia colombiana, e rappresentava esseri umani, piante, animali, impronte di mani, momenti di caccia e motivi geometrici.

Altri dipinti, invece, erano così in alto che per realizzarli gli antichi uomini avrebbero dovuto utilizzare delle scale. Le raffigurazioni mostrano animali ancora oggi esistenti, come pipistrelli, scimmie, alligatori, cervi, tapiri, tartarughe e istrici, mentre altre raffigurazioni mostrano l'estinta megafauna dell'era glaciale, come mastodonti e bradipi giganti. Alcuni di questi avevano la dimensione di una piccola automobile.

Secondo quanto scoperto, gli uomini dietro queste opere d'arte sono stati i primi occupanti conosciuti dell'Amazzonia colombiana. Ossa e resti di piante, inoltre, hanno mostrato che queste comunità erano cacciatori-raccoglitori. "È probabile che l'arte fosse una parte importante della cultura e un modo per le persone di connettersi socialmente", afferma il dottor Mark Robinson dell'Università di Exeter.

Si pensa che questo antico popolo abbia esfoliato le pareti rocciose usando il fuoco per creare superfici lisce su cui lavorare. Insomma, una scoperta davvero formidabile che ci mostra una finestra molto chiara del nostro passato. Rinvenimenti del genere non sono nuovi: è successo in una grotta del Sinai e anche in Australia.