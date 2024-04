Gli antichi egizi credevano che la Via Lattea fosse l'abbraccio della dea del cielo

Gli antichi egizi erano dei bravi astronomi e basta osservare i loro papiri per scoprire con quale perizia hanno osservato gli astri per migliaia di anni, realizzando persino dei siti astronomici antecedenti le piramidi.

Non erano tuttavia incolumi dagli errori ed erano anche abituati a considerare i fenomeni naturali come parte integrate dei loro dei, fondendo la loro mitologia alle regole della natura.

A dimostrarlo nuovamente è un recente studio, pubblicato su Journal of Astronomical History and Heritage da un team di astrofici dell'Università di Portsmouth. In questo articolo, gli scienziati hanno confrontato i dati ottenuti dallo studio di alcuni papiri che facevano riferimento alla Via Lattea, scoprendo che per la mitologia egizia la nostra galassia era la manifestazione fisica della dea Nut, protettrice del cielo.

Nell'iconografia classica, Nut spesso copre con il suo corpo tempestato di stelle il corpo del fratello Geb, il dio della Terra, in un abbraccio protettivo che a molti astronomi ha ricordato la dislocazione della nostra galassia nel cielo notturno.

In questo senso l'autore dell'articolo - il professore di astrofisica Or Graur - ha dichiarato: "Mi sono imbattuto per caso nella dea del cielo Nut mentre stavo realizzando un libro divulgativo sulle galassie. Stavo scrivendo un articolo sulla mitologia della Via Lattea, quando ho visto per la prima volta l'iconografia egizia di Nut. Ho portato così le mie figlie in un museo e insieme siamo rimasti incantati da questa immagine di una donna arcuata, che proteggeva suo fratello nel cielo".

Studiando diversi testi antichi e usando delle simulazioni al computer in grado di mostrare il cielo di 5.000 anni fa, quando sorse il mito di Nut nell'antico Egitto, Graur è così riuscito a correlare le immagini della dea alla forma della Via Lattea di migliaia di anni fa, confermando la teoria secondo cui gli egizi credevano che la nostra galassia fosse l'abbraccio della divinità o la sua spina dorsale.

Paradossalmente ora sappiamo che la Via Lattea (soprattutto ai suoi inizi) non era una pacifica galassia ma una vorace divoratrice di sistemi solari e che il suo "corpo" è formato da miliardi di stelle di diversa età e dimensione.

