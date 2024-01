Gli antichi greci erano così lungimiranti da venerare anche un dio della stupidità

Tutti noi conosciamo il pantheon principale degli antichi dei greci. Attraverso i miti o i videogiochi, negli ultimi decenni le giovani generazioni hanno avuto diverse interazioni con i divini olimpici.

Seppur molti di noi hanno imparato ad apprezzare la mitologia greca con giochi tipo Assassin's Creed o God of War, bisogna anche ricordare che non tutte le antiche divinità greche sono molto note all'attuale pubblico. Fra quelli meno noti c'è per esempio Koalemos (Κοάλεμος), il dio greco della stupidità.



Oggi potrebbe sembrare assurdo che un popolo così bramoso di conoscenza come quello greco potesse credere all'esistenza di una figura così particolare, ma Koalemos viene perfino menzionato in una commedia da Aristofane e nelle "Vite parallele" di Plutarco per essere una delle divinità più temute e comprese dal popolo.

Gli antichi greci non disprezzavano Koalemos. Sembra anzi che cercassero di blandirlo con molte preghiere, affinché la stupidità e la demenza non li colpisse durante l'arco della loro vita.

Talvolta descritto in maniera simile a Pan, ovvero come un piccolo demone delle campagne, Koalemos non era comunque una divinità stupida, ma solamente una divinità contrassegnata da una mente bizzarra e leggermente contorta, che era stata sconvolta da un evento avvenuto quando era bambino.

Sfortunatamente non disponiamo di molte fonti scritte, che descrivono i miti di questo dio. Si sa solo che i romani, di seguito alla conquista della Magna Grecia, lo importarono anche a Roma e che il suo nome divenne Coalemo. Il suo particolare potere era dire costantemente sciocchezze, che nascondevano talvolta un'inquietante e contorta descrizione della verità.

Un altro dio minore che fino a qualche anno fa nessuno conosceva era Cratos, la divinità che ha ispirato il personaggio di God of War.

Cratos era figlio del titano Pallante e della ninfa Stige e come vediamo nei giochi (fino al 2018) era una divinità iraconda ed espressione della potenza militare. A differenza dei videogiochi, Cratos era inoltre un forte alleato di Zeus, con cui combatte contro i titani.