Gli antichi greci usavano lavarsi le mani più di 300 anni prima del previsto

Secondo nuove prove, dimostrate da alcuni ricercatori in Polonia e Canada, gli antichi greci iniziarono a lavarsi le mani più di 3000 anni fa, molto prima di quanto si pensava in precedenza. Fino ad oggi, la più antica testimonianza del lavaggio delle mani proviene dai racconti di Omero, risalente all'VIII secolo avanti Cristo.

Gli esperti hanno guardato indietro nel tempo fino alla Grecia micenea, l'ultima fase dell'età del bronzo in Antica Grecia, che va dal 1600 al 1100 a.C. circa. Sono stati esaminati, nel dettaglio, 130 lekanes in ceramica (un tipo di ciotola) per capire quale fosse il loro utilizzo.

Adoperando diverse analisi, gli esperti sono arrivati a una conclusione: le ciotole venivano utilizzate per il lavaggio delle mani, non come piatto per consumare il cibo. Secondo il dottor Bartłomiej Lis, dell'Istituto di archeologia ed etnologia presso l'Accademia polacca delle scienze, e il dottor Trevor Van Damme, dell'Università di Victoria in Canada, le decorazioni all'interno di alcune ciotole indicano che contenevano solamente della semplice acqua.

"La diffusa distribuzione di attrezzature per il lavaggio delle mani dopo il 1200 avanti Cristo rispecchia da vicino la situazione dei primi testi greci dell'età del ferro sopravvissuti" si legge nell'articolo pubblicato sulla rivista Journal of Mediterranean Archaeology. L'usanza, secondo gli esperti, si è diffusa nei gruppi d'élite ed è arrivata successivamente alle altre classi sociali.