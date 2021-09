Antichi insediamenti rivelano l'evoluzione delle armi alla fine della Grande Glaciazione

Il Mesolitico è il periodo preistorico caratterizzato dallo sviluppo di tecniche sofisticate per la lavorazione della pietra, le quali favorirono la creazione di utensili in legno, osso e selce, utili alla caccia e alla raccolta. Archeologi russi hanno ritrovato una serie di insediamenti risalenti al mesolitico, datati a oltre 10000 anni fa.

Gli archeologi dell’accademia delle scienze russa, effettuando scavi nei pressi del fiume Veletma, in Russia, hanno scoperto una serie di reperti risalenti a svariate comunità di cacciatori e raccoglitori del periodo, noti come Butovo, insediatisi presso il bacino del Volga, in una zona al limitare della boscaglia.

Questi insediamenti ebbero una grande espansione nel periodo in esame, grazie alla ritirata dei ghiacciai della precedente era glaciale (una delle quali potrebbe risalire a 466 milioni di anni fa) e alla scomparsa della megafauna endemica della zona. Lo studio in esame risulta essere il primo esempio di scavi che interessano un’area così estesa, la quale comprende 5 siti su una superficie di 10000 metri quadrati.

In aggiunta ai reperti del mesolitico, sono stati trovati utensili di epoche successive, che vanno dal Neolitico, all’era del bronzo, fino ai primordi di quella del ferro. Per queste epoche più recenti, i resti si attestano su insediamenti stagionali di comunità di allevatori della popolazione dei Fatyanovo e dei Pozdnyakovsk.

Dalle analisi dei reperti, che comprendono anche focolari e sepolture, i ricercatori hanno ipotizzato un sempre crescente interesse delle popolazioni riguardo ad attività come caccia e pesca e lo sviluppo di tecniche manifatturiere in selce e ossa. La natura dei materiali, le tecniche adoperate per costruire gli strumenti e la grande varietà dei manufatti, che constano di punte di freccia e frammenti di utensili e di asce, ha permesso ai ricercatori di ipotizzare che uno dei siti era probabilmente adibito alla produzione di tali strumenti, in una sorta di proto-fucina preistorica.

Auspicando un approfondimento degli studi, in merito ai siti ritrovati, Konstantin Gavrilov, sovrintendente di uno dei gruppi di ricerca dell’istituto di Archeologia RAS, ha dichiarato “Avendo ricevuto una descrizione accurata dei reperti e una comprensione della tecnologia, saremo in grado di confrontare le caratteristiche di questa cultura mesolitica con oggetti di periodi precedenti e successivi della storia umana e così ricostruire il progresso tecnologico”.