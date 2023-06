Anche gli antichi romani si depilavano 2000 anni fa e abbiamo le prove

La depilazione maschile può o non piacere, poiché la libera scelta è un diritto che dovrebbe essere universale, ma se non siete d'accordo con le decisioni altrui dovete sapere che anche gli antichi romani si depilavano 2000 anni fa. Quindi no, non è una moda del 21esimo secolo, ma è un'abitudine che esiste da secoli.

Gli archeologi che lavorano nella città romana di Wroxeter, nello Shropshire, in Inghilterra, hanno scoperto una grande collezione di oltre 50 pinzette nell'insediamento che risale al II-IV secolo dopo Cristo. Gli addetti ai lavori hanno osservato che le pratiche di depilazione erano di routine sia per gli uomini che per le donne.

Ad esempio, gli uomini impegnati in sport come il wrestling dovevano rimuovere i peli del corpo. Le persone dell'epoca, in particolare, usavano rimuovere i peli delle ascelle, una moda particolarmente diffusa e socialmente accettata (e addirittura richiesta).

L'arduo compito della rimozione era spesso eseguito dagli schiavi.

Esiste persino una lettera di Lucio Anneo Seneca, filosofo, drammaturgo e politico romano, che si lamentava dei guaiti emessi dalle persone mentre gli venivano strappati i peli (abitudine che sembra essere rimasta anche ai giorni nostri). Oltre alle pinzette, gli archeologi hanno riportato alla luce un raschietto per la pelle, profumi, gioielli e applicatori per il trucco, dimostrando quanto fosse importante l'igiene personale e la bellezza per i romani.