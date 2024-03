Gli antichi romani riuscirono mai a raggiungere le sorgenti del Nilo?

La storiografia ci ha tramandato una pittoresca descrizione dell'imperatore Nerone. Tra caricature e ritratti sorprendenti, Nerone è stato uno degli imperatori più controversi della storia, anche se non tutte le sue decisioni possono considerarsi insensate.

Tra le più lungimiranti e avveniristiche per l'epoca, ci fu la sua decisione di spedire un gruppo di centurioni in Egitto, con la missione di esplorare l'alveo del Nilo e di scoprire le sue famose sorgenti, già in quel periodo avvolti nel mistero.

La spedizione avvenne fra il 62 e il 67 d.C. e seppur l'imperatore non riuscì a godere delle informazioni fornite dai suoi centurioni - Nerone sarebbe infatti morto poco dopo, nel 68 d.C. - oggi gli storici considerano questa missione esplorativa fra le più importanti dell'epoca classica, poiché permise ai romani e ai popoli che abitavano il Mediterraneo di ampliare le loro conoscenze sull'Africa centrale.

A darci maggiori informazioni su questa spedizione è Seneca, maestro e consigliere di Nerone durante i primi anni del suo regno, che nei suoi scritti afferma che l'imperatore inviò alcuni soldati in direzione di Meroe, capitale del Regno di Kush, l'attuale Khartoum, che all'epoca confinava con la provincia dell'Egitto, al fine di esplorare l'intero percorso del Nilo e scoprire le sue ricchezze.

All'epoca raggiungere l'Africa equatoriale viaggiando lungo il Nilo era una missione estremamente difficile, poiché non si conoscevano molto bene i popoli che ne governavano le sponde né le sue rapide, che erano talmente forti da poter distruggere le imbarcazioni. Il Nilo bianco, inoltre, che si trova attualmente in Sudan, era abitato da enormi coccodrilli e da poderosi ippopotami, che si scontravano con le barche, nel tentativo di aggredire gli esploratori.

Questa stessa spedizione fu accennata anche da Plinio il Vecchio che, oltre ad essere un militare, era un naturalista ed era molto interessato sulla lunghezza effettiva del fiume e sulla fauna che la abitava.

Secondo i dettagli rifornitici da Seneca e da Plinio, che a loro volta avevano riassunto i documenti forniti dagli ufficiali della spedizione, i soldati romani riuscirono a raggiungere la zona situata nei pressi delle cateratte del Nilo Bianco, che si trovano in Uganda. Tuttavia non riuscirono né a raggiungere le sorgenti né il lago Vittoria, più a sud, per mancanza di rifornimenti e per l'aperta ostilità della natura che gli si profilava davanti.

Bisogna anche chiarire che Seneca non sembrava molto interessato a sapere se i centurioni fossero riusciti o meno a raggiungere le sorgenti del Nilo, ma in cambio il filosofo stoico ci fornisce un'altra informazione interessante. Secondo lui, i soldati romani, giunti in Uganda, furono anche aiutati da un re etiopico per oltrepassare indenni alcuni regni vicini. Questo indica che all'epoca la fama e il successo di Roma aveva raggiunto le corti dei regni centroafricani e che quest'ultimi avevano un grande rispetto nei confronti dei suoi rappresentanti.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.