Ecco perché gli antichi romani utilizzavano cucchiaini di argento per la toilette

Spesso pensiamo agli antichi romani come ad un popolo guerrafondaio, non particolarmente attratto dall'ordine e dall'igiene. Avranno pur costruito diversi monumenti, ma non avevano in mente gli standard odierni di pulizia.

In verità questo ragionamento è fra quelli più sbagliati che si possono fare. Gli antichi romani furono tra i più grandi innovatori della loro epoca e già all'inizio della loro storia s'impegnarono tantissimo per rendere la loro città pulita e libera dalla sporcizia.

La cloaca Maxima venne fondata nel VI secolo a.C. e cercarono in ogni modo di fornire alle loro strade dei canali di sfogo che impedisse alla sporcizia di accumularsi nelle strade. Assorbirono inoltre gran parte delle tradizioni orientali e fecero dei grandi passi in avanti nel campo della cosmetica.

Furono per esempio tra i primi a rendersi conto che il grasso animale (ma anche il grasso umano) poteva essere utilizzato per le candele, che impregnavano di essenze antibatteriche, e furono anche i primi a depilarsi giornalmente la barba, i peli pubici e delle ascelle.

A permetterci di comprendere ulteriormente quanto i romani apprezzassero la pulizia, recentemente un team di archeologi ha scoperto un particolare strumento in uno scavo nel Galles. Si tratta di una ligula romana, un cucchiaino di argento che solitamente veniva usato per estrarre cosmetici o profumi da alcune bottiglie dal collo molto lungo.

Questi profumi venivano utilizzati nei bagni privati e potevano essere o cosparsi nel corpo o lasciati bruciare sopra delle ciotoline, per colmare la stanza di odori rilassanti.

In questo caso lo strumento era in argento e non in rame perché probabilmente apparteneva a un medico, che l'utilizzava per estrarre delle tinture cicatrizzanti durante le procedure mediche. L'argento inoltre possiede delle proprietà antimicotiche e antibatteriche che non sono presenti nel rame e per questa ragione risultava più funzionale per alcuni strumenti, che dovevano operare sulla carne viva.

Questo reperto è stato trovato nel 2020 da Valentinas Avdejevas nella Vale of Glamorgan, una contea abbastanza isolata del Galles, ma solo recentemente è stato interessato da uno studio più approfondito. Il fatto che è stato trovato nel Regno Unito fa pensare che i romani abbiano esportato le loro tradizioni in tutto l'impero e che durante il tardo periodo imperiale tutti i cittadini si riconoscessero come romani.

Avdejevas ha consegnato il manufatto metallico al Portable Antiquities Scheme for Wales, un'autorità locale che lavora direttamente con i metal detector per portare alla luce i manufatti. Ora la ligula è attualmente in possesso dell'Amgueddfa Cymru Museum.