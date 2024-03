I più antichi strumenti mai realizzati in Europa non appartengono alla nostra specie

L'analisi di alcuni vecchi reperti preistorici ritrovati in Ucraina nel 1974 ha consentito agli scienziati di effettuare una scoperta abbastanza interessante. Finora la maggior parte degli strumenti di pietra che sono stati rinvenuti in Europa appartenevano a delle specie umane moderne.

I principali reperti erano infatti frutto del lavoro di Homo sapiens e di Homo neanderthalensis, con qualche piccola eccezione legata a straordinarie scoperte in Spagna e in Inghilterra, risalenti ad un'epoca precedente l'arrivo dell'ere glaciali. Gli strumenti di pietra trovati però a Korolevo, nell'Ucraina occidentale, narrano una storia ancora più antica.

Essi seguono una tradizione simile a quella olduvaiana, lo stile più primitivo di fabbricazione degli oggetti mai prodotto dai nostri antenati. Strumenti simili sono stati trovati nei più antichi siti di occupazione dell'Africa e dell'Asia, ma raramente sono mai stati trovati in Europa, anche perché questo continente venne conquistato dalle prime specie del genere Homo molto più tardi rispetto il resto dell'Eurasia... o almeno così si credeva fino ad ora.

Da quanto è emerso nel nuovo studio, che ha portato alla pubblicazione di un articolo su Nature, tramite un nuovo metodo di datazione i paleo antropologi sono riusciti a indicare a 1,4 milioni di anni fa il periodo di realizzazione di questi strumenti, rendendoli di fatto i più antichi in assoluto mai trovati nel nostro continente.

Gli scienziati non hanno ancora molto chiaro chi li abbia prodotti, seppur è indubbio che non appartengono alla nostra specie o ad altre forme umane moderne. Quest'ultime infatti sono comparse solo negli ultimi mezzo milioni di anni e seguivano stili di realizzazione degli oggetti completamente differenti. Questi oggetti, dunque, appartenevano ad una specie molto più antica.

Un possibile candidato tra quelli che potrebbero aver realizzato questi manufatti è Homo erectus, la prima specie umana che riuscì ad uscire dall'Africa e a espandere il proprio territorio, esplorando l'Asia, prima di svanire misteriosamente. Per quanto questa scoperta si riveli importante, tuttavia non erano mai state ritrovate delle tracce di questa specie così a nord.

"Se la nostra supposizione venisse confermata, Korolevo diverrebbe però l'avamposto più settentrionale trovato finora di Homo erectus , testimonianza dell'intrepidezza di questo antenato", ha affermato il coautore dello studio John Jansen , ricercatore senior presso l'Istituto di geofisica dell'Accademia ceca delle scienze. "È possibile che siti appartenuti alla stessa specie si trovino più a nord, ma che siano ora profondamente sepolti dai ghiacciai."

Gli autori dello studio chiariscono anche che manufatti del tutto equiparabili a quelli ritrovati a Korolevo sono stati trovati in Etiopia, risalenti allo stesso periodo storico.

Questa scoperta offre l'opportunità di cambiare per sempre la storia della paleo antropologia europea, ma permette anche di capire come si sono andate a costituire le prime società umane, che col tempo hanno formato quel mosaico di comunità in perenne conflitto, per via delle pressioni ambientali ma anche grazie al progresso tecnologico.