Antichi testi Maya portano alla luce le 'Guerre Stellari'

La civiltà Maya era un agglomerato di antiche popolazioni delle Americhe precolombiane, vissute nel nuovo mondo. Era una civiltà di astronomi sopraffini e sviluppatrice di un complesso sistema di scrittura. Dall’analisi di alcuni antichi testi e geroglifici Maya, gli studiosi hanno individuato l’approccio alla guerra di questo antico popolo.

Le conoscenze sul sistema bellico e politico Maya ci sono pervenute grazie a monumenti in pietra e bassorilievi, sopravvissuti alla devastazione dei conquistatori europei (che da recenti ritrovamenti si sono rivelati anche schiavisti). Tra i reperti salvati troviamo alcuni libri o codici contenenti geroglifici, che mostrano le abitudini di guerra e la struttura politica che contraddistingueva le diverse società maya, soprattutto in relazione alle rivalità tra i diversi stati sovrani e alle guerre per il dominio.

Alcuni di questi conflitti erano di una tale portata da implicare la fine di una dinastia e la predominanza di un sistema politico, con il relativo assoggettamento delle fazioni rivali e l’appropriazione di schiavi da utilizzare come vittime sacrificali per i macabri rituali. Questi sconvolgimenti bellici sono stati denominati “Guerre stellari”. Questo nome non deriva solo dall’entità dello stravolgimento prodotto sugli equilibri politici, ma anche dal fatto che l’andamento di questi conflitti sembra seguisse i ritmi astronomici, soprattutto associati alla posizione del pianeta Venere (pianeta estremo e dimenticato che riserva grandi sorprese).

Queste guerre, infatti, avevano un andamento stagionale, che concentrava gli scontri nel periodo della stagione secca, tra novembre e gennaio, e solo in rare occasioni nel periodo del raccolto.

Sono diverse le “Guerre stellari” susseguitesi nella storia maya, ma il primo esempio può essere attestato nel 562 d.C., durante un conflitto tra i popoli di Caracol e Tikal.

Dall’analisi di uno dei pochi testi pervenutici, Il Codice di Dresda, è possibile estrapolare riferimenti astronomici per calcolare la posizione di Venere, considerata un presagio di sventura, dai sovrani Maya, per partecipare a tali conflitti. Ma i ricercatori fanno notare che questi testi potrebbero riferirsi alla posizione di altre stelle o pianeti nelle strategie belliche della civiltà.