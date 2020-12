Degli antichi villaggi ritrovati in Amazzonia sarebbero stati disposti seguendo le stelle

Un recente studio avrebbe dimostrato l'esistenza, tra il 1300 e il 1700, della ricca presenza di antichi villaggi nell'entroterra amazzone. Scannerizzando una vasta area per tutta la foresta, si è notata la particolare somiglianza tra la posizione degli antichi resti e le forme delle stelle più importanti del nostro cosmo.

Il fatto che la più grande foresta pluviale al mondo presentasse, prima ancora di essere scoperta dagli Europei, una numerosa presenza di piccole comunità umane non è una novità per gli studiosi. Da oltre 20 anni si stanno conducendo studi specifici per conoscere la loro società e la loro storia.

Per esempio, è stata trovata una ricorrente struttura dello spazio delle tribù, che le ha portate a prendere un nome proprio: i cosiddetti "villaggi a montagnola". E' facile riconoscerli, anche se vi sono rimasti solo i resti, per via della loro forma a cerchio o rettangolare.

Grazie allo studio pubblicato nella rivista scientifica "Journal of Computer Applications in Archaeology", si è riusciti ad osservare una peculiarità in più in queste antiche comunità: la loro forma ispirata al cosmo.

Usando il LIDAR, una tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o una superficie usando tanti piccoli laser, e le immagini satellitari, sono stati individuati 25 villaggi, quasi del tutto distrutti, ma che riprendevano questa particolare caratteristica, soprattutto quelli rotondi.

Uno fra questi è riuscito a suscitare una maggiore attenzione da parte degli studiosi. Sembrerebbe che gli antichi indigeni abbiano dato a questo particolare villaggio una forma simile a quella del Sole.

Quelle che dovevano essere le due strade principali si presentavano circolari, mentre quelle secondarie si diramavano all'esterno come se fossero i raggi della stella più importante della nostra galassia.

I vari villaggi erano relativamente attaccati l'uno a fianco all'altro e collegati da queste piccole vie secondarie.

Solo sulla base di questo, gli esperti hanno azzardato a fare delle ipotesi sui possibili rapporti che queste società native potevano avere fra di loro: magari vi era un modello particolare di reciproca alleanza. O forse erano collegati l'uno tra l'altro per ricreare su terra il modello cosmico dei pianeti o delle stelle.

Per quanto riguarda la cultura che poteva caratterizzare questi luoghi, ancora non vi sono risposte certe. Lo studio non si focalizza molto su questo aspetto, ma precedenti analisi hanno studiato le ceramiche ritrovate e si è notato che quelle risalenti al nostro tardo-Medioevo e l'età moderna fossero più "semplici" rispetto a quelle più caratteristiche dei secoli precedenti all'anno Mille. Indice, forse, di un periodo di crisi culturale - dovuto anche alla futura colonizzazione degli europei?

Sembra, comunque, che anche in Egitto attualmente ci sia un mistero astronomico nato dal recente restauro del templio di Khnum.