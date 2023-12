Antichissimi manufatti ritrovati a largo delle coste campane, ecco di cosa si tratta

Alcuni misteriosi manufatti in vetro vulcanico sono stati ritrovati sul fondo del Mar Tirreno, nei pressi della Grotta Bianca di Capri. Secondo gli esperti, questi splendidi cimeli sono caduti in mare in seguito a un naufragio durante l'Età della Pietra, tra gli 8.000 e i 5.000 anni fa.

Il Dipartimento di Polizia di Napoli e gli archeologi marini si sono uniti per recuperare gli oggetti alla fine di novembre 2023 e da allora si sono resi conto che i manufatti sono sparsi in un'area del fondale marino molto più ampia di quanto si pensasse.

Tra i reperti spicca uno strano oggetto fatto di ossidiana, un vetro vulcanico lucido e nero che si forma quando la lava si raffredda rapidamente. Non si sa ancora di che tipo di oggetto si tratti ma le incisioni su di esso sono una prova inconfutabile che sia stato fatto dalla mano dell’uomo.

I ricercatori ritengono che i reperti siano ciò che rimane di un antichissimo naufragio (forse contemporaneo a queste antichissime sfere rinvenute in Scozia) e ora sperano di ritrovare l’imbarcazione affondata. Un’impresa tutt’altro che facile.

"Il Mar Mediterraneo ha una temperatura e una salinità perfette per il mollusco Teredo navalis, che si nutre di legno. Così, le navi di legno di tutte le epoche che affondano qui sono preda di questi molluschi", ha dichiarato il ricercatore Sandro Barucci. Di conseguenza, nessuno scafo di epoca neolitica è stato mai ritrovato nelle acque del Mediterraneo.

Secondo Barucci, però, non è ancora detta l’ultima parola. "Se l'imbarcazione fosse affondata rapidamente nella sabbia, sarebbe forse possibile trovarne alcune parti in legno, soprattutto se si trattasse di una canoa ricavata da un unico grande tronco d'albero scavato. Ma sarebbe davvero un evento molto raro, anzi unico".