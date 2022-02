Questo è un antichissimo tamburo e risale a circa 5.000 anni fa

In una tenuta di campagna vicino al villaggio di Burton Agnes nello Yorkshire orientale, in Inghilterra nel 2015, è stato condotto uno scavo di routine da parte dei proprietari di una struttura. Quello che hanno trovato li ha lasciati senza parole, quando hanno scoperto un vero e proprio tamburo di gesso dell'era Stonehenge.

Durante lo scavo, un team di archeologi della società indipendente Allen Archaeology ha trovato un antico luogo di sepoltura. All'interno di quest'ultimo c'erano i resti di tre bambini, dai 3 ai 12 anni, le cui ossa riposavano in questo luogo da alcuni millenni. Il tamburo è stato posizionato sopra la testa del figlio maggiore, insieme a una palla di gesso e uno spillo d'osso lucidato (che potrete vedere in una fotografia in calce alla notizia).

Secondo quanto affermato dagli esperti, il tamburo non era utilizzato in realtà come un oggetto musicale, ma era piuttosto un pezzo d'arte scultorea, un talismano o un giocattolo per i bambini. La scoperta di questa tomba è un ritrovamento raro, questo perché gli antichi nella Gran Bretagna neolitica di solito usavano cremare i corpi dei loro cari (a proposito, ecco uno strumento musicale piuttosto inquietante dell'Età del Bronzo).

Le incisioni sul tamburo, che mostrano spirali e triangoli, presentano un motivo a "farfalla, con stili artisticamente simili ad altri oggetti trovati nei siti neolitici in Scozia e Irlanda. "Questo tamburo è particolarmente intrigante, perché fondamentalmente racchiude una sorta di linguaggio artistico che vediamo in tutte le isole britanniche del momento, e stiamo parlando di 5.000 anni fa", afferma infine alla CNN la curatrice del progetto Jennifer Wexler.

Visto che siamo in tema, questo è il suono di uno strumento musicale di 17.000 anni fa.