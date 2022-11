Anticipazioni offerte Black Friday 2022: headset VR PICO 4 e giochi gratis

Il Black Friday 2022 sta ormai per entrare nel vivo e non sono poche le aziende pronte a lanciare promozioni. In questo contesto, c'è chi ha deciso di "giocare d'anticipo", inviandoci un'anticipazione in merito a un'offerta che verrà lanciata a breve. Facciamo riferimento a PICO, nonché all'headset VR PICO 4.

Facciamo un passo indietro per coloro che non conoscono il prodotto: il brand coinvolto è legato a ByteDance, società nota per TikTok, mentre PICO 4 è stato annunciato a settembre 2022 (approdando poi sul mercato italiano a ottobre 2022). Si fa riferimento a un visore VR all-in-one che può essere utilizzato sia in modalità standalone che in modalità cablata o wireless per il collegamento a un PC.

Tra le varie caratteristiche del visore c'è il form factor compatto e leggero, considerando che il peso è di 300 grammi. Se volete approfondire il prodotto, potete in ogni caso fare riferimento al portale ufficiale di PICO, ma in questa sede ci soffermeremo su una comunicazione che abbiamo ricevuto dall'azienda, che rappresenta di fatto una sorta di "spoiler" relativamente a ciò che avverrà nelle giornate del Black Friday (e che abbiamo dunque deciso di condividere con voi).

A tal proposito, nella comunicazione che abbiamo ricevuto PICO indica che "da giovedì 24 novembre a mercoledì 30 novembre, tutti i clienti che acquisteranno un headset VR all-in-one PICO 4 potranno ricevere gratuitamente i seguenti giochi:

Ruins Magus - Prezzo consigliato € 34,99

- Prezzo consigliato € 34,99 After the Fall - Prezzo consigliato € 39,99

- Prezzo consigliato € 39,99 Les Mills BodyCombat - Prezzo consigliato € 29,99

Questo bundle è valido per tutti gli headset PICO 4 acquistati, consegnati e attivati tra il 24 novembre e il 30 novembre. I clienti possono acquistare PICO 4 su Amazon". Il prezzo, al momento in cui scriviamo, è di 429 euro per il modello da 128GB.