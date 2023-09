Un antico albero scomparso da 200 anni è stato riscoperto in Brasile

In Brasile, un albero che era stato dato per perduto da quasi due secoli è stato riscoperto in una sorprendente svolta botanica. Questo albero, noto come Pernambuco Holly o Ilex sapiiformis, era stato avvistato per l'ultima volta nel lontano 1838 dal naturalista George Gardner.

Dopo una ricerca di sei giorni, i ricercatori hanno finalmente posato gli occhi su quattro esemplari, forse gli ultimi della loro specie. La riscoperta è stata paragonata al ritrovamento di un parente a lungo perduto, conosciuto solo attraverso vecchi ritratti all'interno del proprio albero genealogico.

La foresta tropicale atlantica del Brasile, un tempo dimora del Pernambuco Holly, ha subito una drastica riduzione a causa della deforestazione. Queste terre sono state trasformate in piantagioni di canna da zucchero e pascoli per il bestiame. La zona di Igarassu, dove sono stati ritrovati gli alberi, è ora un'area prevalentemente urbana, con una popolazione di quasi 6 milioni di persone.

La riscoperta in un'area così densamente popolata rende il ritrovamento ancora più straordinario. La ricerca dell'albero non è stata un'impresa facile. Il team di ricerca ha consultato migliaia di registri digitali e collezioni non ancora digitalizzate in tutto il Brasile.

Dopo giorni di ricerche, sono stati i fiori bianchi distintivi dell'albero a rivelare la loro presenza. Ora l'attenzione si sposta verso la sua conservazione. Il team spera che gli alberi ritrovati non siano gli ultimi in natura e sta lavorando per preservare il loro habitat e avviare un programma di riproduzione in cattività.

