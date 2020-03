Questo è il più antico esempio di alghe verdi mai scoperto, sono vecchie 1miliardo di anni

I fossili sono i magnifici resti di un mondo ormai passato, antico e misterioso. Ce ne sono di tutti i tipi: da uccelli che sembrano "morti da pochi giorni", alle ossa dei più grandi dinosauri che hanno colonizzato il nostro mondo prima di noi. Recentemente, dei ricercatori hanno trovato i resti delle alghe verdi più antiche mai scoperte.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution, descrive organismi pluricellulari con strutture ramificate e persino apparati radicali. Si chiamano "Proterocladus antiquus" e sono vecchi un miliardo di anni. La scoperta suggerisce che le alghe fossero già fiorenti nell'oceano prima che migrassero verso la terraferma.

"L'intera biosfera dipende in gran parte dalle piante e dalle alghe per il cibo e l'ossigeno, eppure le piante terrestri non si sono evolute fino a circa 450 milioni di anni fa", afferma il paleontologo Shuhai Xiao della Virginia Tech. I fossili in questione sono minuscoli, lunghi solo pochi millimetri. Si pensa che le piante verdi (Viridiplantae) siano emerse tra 2.5 miliardi e 635 milioni di anni fa.

Alcuni scienziati credono che, proprio come gli animali pluricellulari, le Viridiplantae siano nate nell'oceano come alghe, prima di spostarsi sulla terraferma ed evolversi in tutte le diverse piante che abbiamo oggi, dal piccolo cespuglietto all'albero più pericoloso del mondo. Il Proterocladus antiquus, infatti, potrebbe essere nato nell'oceano, vista l'estrema somiglianza alle alghe di oggi.

Una scoperta che può dirci molto sul passato del nostro pianeta.