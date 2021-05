Un antico coronavirus si diffuse in tutta l'Asia orientale 25.000 anni fa

La pandemia da COVID-19 ha fatto conoscere a tutto il mondo i "coronavirus", una sottofamiglia di virus noti. Un antico esponente di questa famiglia 25.000 anni fa potrebbe aver infettato gli abitanti dell'odierna Asia orientale.

"Ci sono sempre stati virus che infettano le popolazioni umane", ha dichiarato l'autore senior dello studio David Enard, assistente professore di ecologia ed evoluzione presso l'Università dell'Arizona. "I virus sono davvero uno dei principali motori della selezione naturale nei genomi umani". Utilizzando strumenti moderni, i ricercatori possono rilevare le impronte digitali di questi antichi patogeni negli esseri umani.

Sono stati analizzati i genomi di 2.504 persone in 26 diverse popolazioni umane in tutto il mondo. I ricercatori hanno esaminato una serie di 420 proteine ​​umane note per interagire con i coronavirus. I geni che codificano queste proteine ​​mutano costantemente e in modo casuale, ma se una mutazione conferisce a un gene un vantaggio, come una migliore capacità di combattere un virus, avrà maggiori possibilità di essere trasmesso alla generazione successiva.

Le popolazioni dell'Asia, scoprono i ricercatori, hanno avuto un aumento della frequenza delle proteine che codificano il virus circa 25.000 anni fa. La diffusione di varianti vantaggiose è continuata fino a circa 5.000 anni fa, suggerendo che l'antico virus continuò a minacciare queste popolazioni per molto tempo. Tuttavia, "è molto difficile dire se il virus che ha causato questa evoluzione fosse un coronavirus, ma sembra una teoria funzionante plausibile" afferma Joel Wertheim, professore associato presso il Dipartimento di Medicina presso l'Università della California.

I risultati devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria e sono stati pubblicati il ​​13 gennaio nel database di prestampa bioRxiv, in attesa di pubblicazione su qualche rivista scientifica. Infine, sottolinea l'autore dello studio, non ci sono prove che questi antichi adattamenti genetici aiutino a proteggere le persone moderne dalla SARS-CoV-2. In effetti, è "quasi impossibile fare questo tipo di affermazioni".