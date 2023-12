Questo antico 'drago' giapponese era il terrore del Pacifico

Alcuni ricercatori giapponesi hanno descritto una nuova specie di mosasauro, un antico rettile marino dimensioni di uno squalo bianco. Battezzato informalmente Wakayama Soryu (che significa lettralmente drago blu), questo grande carnivoro era il terrore del Pacifico, circa 72 milioni di anni fa.

A quel tempo, i dinosauri regnavano incontrastati sulla terraferma mentre il mare era abitato da altri grandi rettili, come appunto il mosasauro, che spesso vengono impropriamente chiamati "dinosauri marini". In realtà, i mosasauri non sono dinosauri ma entrambi i gruppi si estinsero in seguito al meteorite che colpì la Terra 66 milioni di anni fa.

Il nuovo esemplare è stato scoperto lungo il fiume Aridagawa dal ricercatore Akihiro Misaki mentre era in cerca di fossili di ammoniti, degli antichi invertebrati marini. La sua attenzione è stata però catturata da un grosso osso scuro incastrato nella roccia, che si è rivelata essere parte dello scheletro quasi completo del mosasauro.

La specie appena scoperta si distingue per la sua pinna dorsale molto simile a quella di uno squalo che, insieme alle enormi pinne posteriori, permetteva a questo bestione di nuotare agilmente nelle acque dell’attuale Giappone.

Secondo i ricercatori, questa conformazione corporea è decisamente atipica. "Oggi non c’è nessuna specie che abbia questo tipo di morfologia" riferiscono gli autori, "nessun animale ha quattro grandi pinne da usare insieme a una pinna caudale".