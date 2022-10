Quanto è antico il ghiaccio dell'Antartide? Scopriamolo

Robert Mulvaney, del British Antarctic Survey nel Regno Unito, ha preso parte ad un progetto rivoluzionario, chiamato EPICA, che ha recuperato carote di ghiaccio di circa 800.000 anni. Inoltre, si preparerà presto a perforare una regione profonda quasi 3000 metri, dove il ghiaccio potrebbe avere addirittura 1,5 milioni di anni.

"Trovare del ghiaccio più vecchio di questo è abbastanza complicato. Non consiste solo nella semplice perforazione più profonda. Il motivo risiede nel calore geotermico, il calore del mantello terrestre scioglie infatti il fondo della spessa coltre di ghiaccio", ha affermato Mulvaney.

Questo evento limita l'età del ghiaccio che gli scienziati possono trovare vicino al substrato roccioso. Infatti, il ghiaccio più antico ritrovato in Antartide, formatosi circa 4 milioni di anni fa, effettivamente è stato trovato vicino alla superficie.

"Immaginate uno strato di ghiaccio che scorre lentamente fino al confine del continente, e che poi colpisce una catena montuosa lungo il suo cammino. Questo scontro spingerebbe il ghiaccio verso l'alto, ed alla fine comparirebbe dritto in superficie. Queste regioni le chiamiamo Ghiaccio Blu e possono avere anche milioni di anni", ha spiegato Mulvaney.

Il progetto "Beyond EPICA — Oldest Ice", di cui fa parte il British Antarctic Survey, è stato lanciato nel 2016 proprio per identificare e perforare quelle regioni in cui potrebbero essere trovate carote di ghiaccio di età superiore ad 800.000 anni.

Durante gli studi iniziali è stata identificata una posizione molto promettente, a circa 40 km dalla stazione italo-francese Concordia, e l'UE ha finanziato un progetto di follow-up per stabilire un campo base scientifico per effettuare le perforazioni con cui raccogliere campioni.

Questa ricerca è molto importante perché potrebbe aiutare gli scienziati a risolvere diversi importanti enigmi climatici, tra cui il perché, circa 1 milione di anni fa, i cicli glaciali sono cambiati da ogni 40.000 anni ad ogni 100.000 anni.

Ha infatti affermato Mulvaney: "Perché c'è stato un cambiamento climatico a lungo termine? Rispondere alla domanda sarà l'obiettivo principale. Comprendere questo primo periodo della storia del clima è molto importante".

A proposito di scoperte nel Polo Sud, poco tempo fa è stato ritrovato in Antartide del DNA marino antichissimo, di ben 1 milione di anni. Inoltre, circa un anno fa, venne effettuata una scoperta straordinaria sotto i ghiacci dell'Antartide.