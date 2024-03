Questo dinosauro è davvero morto insieme al suo predatore mammifero?

Qualche mese fa un articolo pubblicato su Nature fece molto discutere la comunità scientifica internazionale. Esso presentava il ritrovamento di un fossile eccezionale, in cui erano presenti gli scheletri completi di due animali intenti a compiere la classica lotta fra predatore e preda.

Gli animali in questione erano due specie abbastanza particolari. Un dinosauro erbivoro, noto come Psittacosauro, parente dei più famosi triceratopi, e un mammifero, il grosso Repenemomus.

Entrambi questi animali si evolvettero circa 125 milioni di anni fa, durante il Cretaceo inferiore, e i loro scheletri intrecciati ci permettono di descrivere gli ultimi momenti concitati della caccia, finita male per entrambi.

Come sottolineano gli autori della scoperta, dei paleontologi cinesi che hanno collaborato con alcuni colleghi canadesi, questi animali non raggiungevano dimensioni imponenti, tanto che la stazza di ciascun animale non supera quella di un cane di piccola-media taglia. Il valore di questo ritrovamento viene dato tuttavia proprio dal suo elevato stato di conservazione e dalla presenza di entrambi gli animali. Guardando il reperto è infatti possibile avere un'istantanea di quello che avvenne 125 milioni di anni fa.

Questo fossile è inoltre anche attualmente l'unico al mondo in cui è possibile vedere un mammifero predare un dinosauro, un evento che probabilmente accadeva molto raramente, considerando la differenza di stazza che avevano questi due gruppi di animali. "Tuttavia vogliamo far notare come all'epoca il Repenomamus era tra i più grandi mammiferi del suo tempo e fosse in grado di cacciare dinosauri di piccole dimensioni" chiarirono gli scienziati l'estate scorsa, spiegando anche che questo carnivoro aveva un terzo delle dimensioni dello Psittacosauro.

Per quanto questo fossile e il suo articolo di presentazione siano divenuti velocemente celebri in tutto il mondo, non tutti i paleontologi si sono dichiarati convinti relativamente alla naturalità del fossile. Il sospetto che si tratti di un falso, prodotto ad hoc, per confondere i più sbadati e gli stessi revisori della peer review di Nature ha infatti cominciato a circolare su diversi blog di paleontologia e i diverse aule accademiche. Una possibilità che ha favorito una richiesta di revisione esterna del fossile da parte un team esterno a quello cinese-canadese.

La straordinarietà del reperto porta i paleontologi a essere estremamente calmi e desiderosi di verificare (anche con lentezza) tutti i risultati presentati all'interno dell'articolo uscito su Nature. D'altronde qualora il fossile si rivelasse un falso, sarebbe un incredibile smacco per la seconda rivista scientifica più importante del mondo (la prima è Science), causando un terremoto che porterebbe gli autori a ritirare l'articolo e ai revisori anonimi della peer review di rivedere il proprio operato.

Quali sono tuttavia i punti più critici che inducono alcuni scienziati a dubitare della veridicità di questo fossile? Innanzitutto l'eccezionale conservazione delle ossa, ancora in contiguità articolare e privi di alterazioni. Basti pensare infatti che fino a questo momento nessun'altro reperto fossile ha presentato lo stesso livello di conservazione, neppure fra le specie più moderne risalenti all'era glaciale. L'aver trovato dunque due scheletri preservatisi al 100% è un indizio di come potrebbe esserci qualcosa che non va.

La postura dei due animali appare inoltre fin troppo artificiosa e impossibile da realizzare in vivo. La loro posizione sembra infatti quasi a favore di fotocamera, con il grosso mammifero che affonda i propri denti nella carne della preda, che gira a sua volta il proprio volto verso il pericolo.

La proporzione di alcune ossa dello Psicottosauro sembrano anche falsate e a differenza di tanti altri studi paleontologici gli autori non hanno presentato all'interno dell'articolo nessun'immagine di una TAC, utile a risolvere alcuni dubbi.

Con queste critiche ovviamente gli scienziati non stanno bocciando a priori il reperto o il lavoro dei propri colleghi, ma stanno chiedendo semplicemente di effettuare nuovi studi, così anche da verificare la bontà della scoperta e l'importanza del reperto.

Qualora si rivelasse vero entrerebbe infatti nella lista dei fossili più importanti della storia della disciplina, ponendosi allo stesso livello della scoperta dell'Archaeopteryx o della recente scoperta di un Tirannosauro, che presentava uno stomaco colmo di cibo.