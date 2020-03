Questo antico marsupiale aveva una micidiale e terribile dentatura

Un nuovo studio ha confermato che questo marsupiale appartiene ad un genere del tutto nuovo rispetto a quanto precedentemente enunciato e ciò lo si deve alla sua particolare quanto micidiale dentatura.

Il fossile di questo uovo marsupiale è stato scoperto nel 1980 nel Queensland, in una zona chiamata Riversleigh World Heritage Area, in Australia. L’animale era grande all'incirca quanto un comune gatto domestico ed aveva dei denti estremamente specializzati e affilatissimi, insieme a due mascelle molto forti che funzionavano come delle cesoie. Si nutriva, date le sue ridotte dimensioni, di piccole creature (come altri mammiferi, serpenti ed uccelli) che predava e uccideva con la sua dentatura micidiale ma anche attraverso sofisticati e subdoli attacchi. L’ecosistema in cui viveva era una foresta pluviale.

Stiamo parlando di un marsupiale e, come tale, generava una prole che, dopo essere nata prematura, terminava lo sviluppo all'interno di una tasca dell’animale stesso. Il nome che gli scienziati, inizialmente, dettero a questo animale era Priscileo roskellyae ma furono proprio gli studi sulla sua famigerata dentatura e della mascella che convinse gli scienziati a collocarlo all'interno di un altro genere del tutto nuovo ed il nome venne cambiato in Lekaneleo roskellyae. Il punto di svolta nel comprendere l’errore iniziale avvenne dopo che furono trovati ulteriori esemplari fossili di questo animale. Grazie ad analisi più approfondite di questo nuovo materiale si è compreso che questo antico mammifero apparteneva ad un genere completamente nuovo ed era, infatti, una specie di leone marsupiale.

Con i leoni che tutti immaginiamo, però, non ha nulla a che spartire! Una delle caratteristiche più interessanti di questo marsupiale è rappresentata da un dente, un premolare per l’esattezza, estremamente allungato e grazie alle possenti mascelle l’animale poteva facilmente e tranquillamente frantumare perfino le ossa. Insomma, era una macchina estremamente sofisticata e adattata alla caccia e riusciva ad arrampicarsi sugli alberi pur di raggiungere il cibo.

Credit immagine: Peter Schouten