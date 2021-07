Questo è il più antico messaggio in bottiglia mai trovato: ecco cosa dice

Nel 2018 è stato ritrovato in una spiaggia dell’Australia occidentale, quello che può considerarsi il più antico “messaggio in bottiglia” mai rinvenuto; il contenuto del messaggio, ancora parzialmente leggibile, è datato 1886 e venne gettato da una nave nell’Oceano Indiano.

Si tratta di un messaggio arrotolato all’interno di una vecchia bottiglia di gin, trovata da una bagnante di nome Tonya Illman a 50 metri dalla costa dell’isola di Wedge.

Dal contenuto testuale, che nonostante l’assenza del tappo era rimasto pressoché intatto, si è rilevato che la bottiglia era una delle tante altre analoghe gettate in mare tra il 1864 e il 1933 per via di un esperimento tedesco, volto all'obiettivo di tracciare le correnti oceaniche.

In ogni bottiglia il relativo foglietto era contrassegnato con la data, le coordinate della nave quando la bottiglia era stata gettata in mare, il nome della nave, il suo porto di partenza e la rotta che stava percorrendo.

Dalla parte opposta del foglio vi era, inoltre, un questionario rivolto a chiunque avesse trovato il messaggio, da compilare con il luogo e la data del ritrovamento e con l’invito a rispedirlo all'Osservatorio navale tedesco di Amburgo o al consolato tedesco più vicino.

Il marito di Tonya, Kym Illman, è riuscito a decifrare parte del contenuto: la data (12 giugno 1886), le coordinate e il nome della nave, e il percorso (da Cardiff a Makassar). In seguito, i due coniugi hanno portato la bottiglia al Western Australian Museum, dove gli esperti hanno verificato l’autenticità delle informazioni scritte sul messaggio, confermando il periodo e la rotta percorsa dall'imbarcazione nel 1886.



Ma il risvolto più sorprendente è arrivato solo dopo che il museo australiano ha contattato i ricercatori in Germania; dall’archivio tedesco è emersa un registrazione fatta dal capitano di allora, risalente al 12 giugno 1886 che confermava il rilascio in mare di una bottiglia; la data e le coordinate corrispondevano esattamente a quelle sul messaggio ripescato sulle coste australiane nel 2018.