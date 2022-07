In un antico meteorite sono stati trovati dei diamanti mai visti prima

Il Canyon Diablo dell'Arizona contiene diamanti con strutture insolite. Quando una roccia spaziale colpisce il nostro pianeta, infatti, le temperature e le pressioni estreme possono creare dei materiali molto particolari. La pietra cosmica in questione, ad esempio, contiene diamanti con strutture insolite.

I diamanti possano essere prodotti da varie forze terrestri, ma anche dall'onda d'urto quando un asteroide si imbatte sulla Terra (ecco a voi il diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni). Così sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences gli scienziati in un nuovo studio hanno osservato i le strutture cristalline del meteorite Canyon Diablo e hanno scoperto che queste pietre - chiamate Lonsdaleite - condividono la proverbiale durezza dei diamanti, ma sono anche insolitamente malleabili.

Non solo: hanno proprietà elettroniche che possono essere regolate, rendendole potenzialmente utili per l'elettronica. "Attraverso il riconoscimento dei vari tipi di intercrescita tra il grafene e le strutture del diamante, possiamo avvicinarci alla comprensione delle condizioni di pressione-temperatura che si verificano durante gli impatti di un asteroide", ha affermato Németh in una nota. Dove diamante e grafene si incontrano, accadono cose inaspettate alla spaziatura degli strati.

"Attraverso la crescita controllata degli strati delle strutture, dovrebbe essere possibile progettare materiali che siano sia ultra duri che duttili, nonché avere proprietà elettroniche regolabili da un conduttore a un isolante", ha affermato il professor Christoph Salzmann dell'University College London. A proposito, sapete che esistono diamanti che si formano grazie a creature un tempo viventi?