Quella dell'Arca di Noè non è l'unica storia di un diluvio universale. Uno dei primi miti del diluvio proviene da una tavoletta di argilla babilonese di 3000 anni fa che fa parte dell'epopea di Gilgamesh.

Secondo la storia, il dio babilonese Ea inviò un diluvio che spazzò via tutta l'umanità tranne Uta-napishti (noto anche come Utnapishtim) e la sua famiglia, che si rifugiarono al sicuro su un'arca piena di animali. Il popolo babilonese, in base a quanto si legge nella tavoletta, fu indotto a costruire l'arca proprio dal dio stesso.

La divinità, però, inganna l'umanità mandando un messaggio sbagliato e fuorviante, promettendo del cibo se l'umanità avesse costruito l'arca. "Anche se il messaggio di Ea sembra promettere una pioggia di cibo, in realtà avverte del Diluvio", afferma Martin Worthington dell'Università di Cambridge. un assiriologo specializzato in grammatica, letteratura e medicina babilonese, assira e sumera.

"Una volta costruita l'arca, Uta-napishti e la sua famiglia salgono a bordo e sopravvivono con un serraglio di animali. Tutti gli altri annegano. Con questo primo episodio, ambientato nel tempo mitologico, è iniziata la manipolazione delle informazioni e del linguaggio", continua Worthington. In una parte dell'iscrizione, infatti, si può leggere questa riga: "ina šēr (-) kukkī" e "ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti".

L'interpretazione positiva, traduce Worthington, dice alla gente che "all'alba ci saranno torte, mentre la sera pioverà su di voi una pioggia di grano". Mentre l'interpretazione negative dice: "per mezzo di incantesimi, per mezzo di demoni del vento, farà piovere su di te una pioggia spessa come chicchi di grano".

In sostanza, le persone nel mito sembrano aver interpretato le parole in modo positivo... andando incontro a morte certa.