Questo antico mostro marino potrebbe aver deposto un uovo grande quanto un pallone

Recentemente è stato scoperto il più grande uovo a guscio molle mai registrato e il secondo uovo più grande mai scoperto: è antico 68 milioni di anni. Potrebbe appartenere a un mosasauro, un mostro marino che visse durante l'era dei dinosauri in Antartide. Se dovesse risultare vero, questo è l'unico uovo di mosasauro mai trovato.

I ricercatori hanno scoperto il fossile in un ruscello stagionale nel 2011, a circa 200 metri di distanza dai resti di un rettile estinto chiamato Kaikaifilu hervei lungo 10 metri, appartenente alla stessa famiglia dei mosasauri e rinvenuto sull'isola di Seymour, Antartide. Con una grandezza di 29 per 20 centimetri, il fossile è secondo per dimensioni solo all'uovo dell'estinto uccello elefante del Madagascar.

"Viene da un animale delle dimensioni di un grande dinosauro, ma è completamente diverso da un uovo di dinosauro", afferma in una nota il ricercatore capo dello studio Lucas Legendre. "È molto simile alle uova di lucertole e serpenti, ma proviene da un parente veramente gigante di questi animali." Il team ha trovato diversi indizi sull'appartenenza dell'uovo a un mosasauro. Ad esempio, non sono noti dinosauri o pterosauri dell'Antartico abbastanza grandi da aver deposto un uovo di queste dimensioni.

Un'analisi di 259 specie di lepidosauri viventi e delle loro uova (un gruppo di rettili di cui faceva parte anche il mosasauro) ha suggerito che l'uovo appartenesse a una madre che misurava almeno 7 metri di lunghezza, esclusa la coda. Fino ad ora, molti ricercatori non pensavano che i mosasauri deponessero le uova, sottolineano gli autori. Se la scoperta appartiene davvero al mosasauro, "rappresenterebbe uno dei primi casi noti di nascita in un'antica specie estinta della famiglia dei serpenti e lucertole".